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🍓 AMANHÃ TEM ENTREGA EM UBIRATÃ! 🍓
Morangos São José estará fazendo entregas amanhã, quarta-feira, em Ubiratã! ❤️
🍓 Morangos fresquinhos
🍓 Geleias artesanais em vários sabores
🍓 Licor de morango
📲 Faça sua encomenda pelo WhatsApp:
(45) 99992-2491
Garanta já o seu pedido! 🥰🍓
Morangos São José — feito com amor para você! ❤️
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