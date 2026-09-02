🍓 AMANHÃ TEM ENTREGA EM UBIRATÃ! 🍓

Morangos São José estará fazendo entregas amanhã, quarta-feira, em Ubiratã! ❤️

🍓 Morangos fresquinhos

🍓 Geleias artesanais em vários sabores

🍓 Licor de morango

📲 Faça sua encomenda pelo WhatsApp:

(45) 99992-2491

Garanta já o seu pedido! 🥰🍓

Morangos São José — feito com amor para você! ❤️

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