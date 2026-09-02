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AMANHÃ TEM ENTREGA EM UBIRATÃ!

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AMANHÃ TEM ENTREGA EM UBIRATÃ!
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🍓 AMANHÃ TEM ENTREGA EM UBIRATÃ! 🍓

Morangos São José estará fazendo entregas amanhã, quarta-feira, em Ubiratã! ❤️

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🍓 Geleias artesanais em vários sabores
🍓 Licor de morango

📲 Faça sua encomenda pelo WhatsApp:
(45) 99992-2491

Garanta já o seu pedido! 🥰🍓
Morangos São José — feito com amor para você! ❤️

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 38883

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