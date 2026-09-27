Confeiteira de Ponta Grossa faz bolo de chocolate de mais de 2 toneladas inspirado em ‘Matilda’

Bolo de quase 17 metros rendeu 3.375 fatias; 600 litros de calda foram despejados por mangueiras conectadas a caixa d’água içada por caminhão-guindaste

A confeiteira Nicoli Isabelli Afinovicz, de Ponta Grossa (Campos Gerais do Paraná), preparou um bolo de chocolate de mais de 2 toneladas inspirado no filme "Matilda". O bolo foi servido no sábado (26) e rendeu 3.375 fatias, em uma ação que busca reconhecimento do Guiness World Records como o maior bolo "Matilda" do mundo, segundo o G1.

Planejamento e montagem

Isabelli afirmou ter passado dois meses planejando a logística do preparo. A massa levou cinco dias para ficar pronta e a montagem do bolo na rua consumiu cerca de 12 horas, com a instalação de três tendas.

A intenção inicial era chegar a 1 metro de largura por 15 metros de comprimento, mas o preparo resultou em quase 17 metros de extensão. Ao todo, 55 pessoas participaram do processo, segundo G1.

Ingredientes e modo de servir

O bolo teve quatro camadas de massa, três de recheio, cobertura e uma calda final. Para aplicar a calda, foram usadas mangueiras ligadas a uma caixa d’água içada por caminhão-guindaste; foram despejados 600 litros de calda ao longo da distribuição.

Entre os ingredientes utilizados estão mais de uma tonelada de chocolate, cerca de 150 toneladas de trigo e aproximadamente 5,7 mil ovos, conforme informou o G1.