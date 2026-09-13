Carteira com Documento de Carlos Alberto Santos da Silva Junior encontrada no Coqueiral

Documento Carlos Alberto Santos foi localizado no bairro Coqueiral; proprietário pode recuperar pelo telefone (45) 99979-2584, diz CGN

Uma carteira com Documento em nome de Carlos Alberto Santos da Silva Junior foi encontrada no bairro Coqueiral, segundo informação recebida pela CGN.

O veículo consultado pela reportagem informa que o proprietário pode reaver os Documento entrando em contato pelo número (45) 99979-2584.

Onde e como reclamar o documento

De acordo com a CGN, quem reconhece os Documento deve ligar para o número informado para combinar a devolução. A orientação sobre local exato de entrega ou identificação não foi detalhada pela fonte.

Serviço de achados e perdidos da CGN

A editoria de achados e perdidos da CGN oferece publicação gratuita para itens, animais ou Documento perdidos ou encontrados. Quem quiser registrar um achado ou procurar um objeto perdido pode acessar o serviço pelo link: https://achadoseperdidos.cgn.app.br/.

Gratuidade e divulgação

Segundo a CGN, a publicação na editoria de achados e perdidos não tem custo e as informações são compartilhadas nas redes sociais do veículo para aumentar as chances de devolução.