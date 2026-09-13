Carteira com Documento de Carlos Alberto Santos da Silva Junior encontrada no Coqueiral

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Uma carteira com Documento em nome de Carlos Alberto Santos da Silva Junior foi encontrada no bairro Coqueiral, segundo informação recebida pela CGN.
O veículo consultado pela reportagem informa que o proprietário pode reaver os Documento entrando em contato pelo número (45) 99979-2584.
De acordo com a CGN, quem reconhece os Documento deve ligar para o número informado para combinar a devolução. A orientação sobre local exato de entrega ou identificação não foi detalhada pela fonte.
A editoria de achados e perdidos da CGN oferece publicação gratuita para itens, animais ou Documento perdidos ou encontrados. Quem quiser registrar um achado ou procurar um objeto perdido pode acessar o serviço pelo link: https://achadoseperdidos.cgn.app.br/.
Segundo a CGN, a publicação na editoria de achados e perdidos não tem custo e as informações são compartilhadas nas redes sociais do veículo para aumentar as chances de devolução.