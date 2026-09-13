Arqueólogos descobrem colar de cerca de 5 mil anos feito com dezenas de dentes humanos e animais em túmulo na Polônia

Descoberta arqueológica na Polônia revela colar de cerca de 5 mil anos feito com 42 dentes perfurados em sepultura do período Neolítico próxima a Żórawina

Arqueólogos encontraram um colar composto por 42 dentes perfurados e afiados em uma tumba com cerca de 5 mil anos de existência. O item estava posicionado junto ao esqueleto de um homem adulto em um sítio arqueológico localizado perto de Żórawina, no sul da Polônia.

Além do adorno, a sepultura continha contas de âmbar, uma faca de sílex e um machado de pedra, itens que sugerem que o indivíduo ocupava uma posição de destaque na sociedade da época. A descoberta foi detalhada pelo portal Banda B.

Os pesquisadores identificaram que o local, anteriormente conhecido por abrigar um cemitério do período romano, esconde uma estrutura muito mais antiga, datada do período Neolítico, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Detalhes da montagem do colar

Os dentes encontrados estavam dispostos em uma fileira compacta dentro da sepultura. Todos apresentavam perfurações na região da raiz, o que indica que as peças eram originalmente unidas por um fio ou cordão que, com o passar dos milênios, acabou se deteriorando.

A origem exata das peças ainda não foi confirmada pelos especialistas. Existe a possibilidade de os dentes terem pertencido a animais como lobos, veados e ursos jovens, mas os arqueólogos não descartam que alguns elementos do colar sejam de origem humana.

Significado do artefato e outros achados

A função do colar permanece um mistério para a ciência. Ele pode ter sido usado como uma joia de prestígio, um amuleto de proteção, um troféu de caça ou até mesmo uma oferenda ritualística. A complexidade do achado reforça a hipótese de que o homem enterrado ali possuía status elevado.

Além do esqueleto masculino, os arqueólogos localizaram fragmentos de dois outros crânios adultos na tumba. A equipe agora investiga se essas pessoas foram enterradas junto ao homem ou se os crânios foram depositados no local posteriormente, levantando questões sobre possíveis rituais de decapitação.

Análises científicas em curso

O machado de pedra, feito de serpentinito, ajudou a situar a datação da sepultura por volta de 2900 a.C. devido às suas características e marcas de uso. Novas análises por radiocarbono devem fornecer uma precisão temporal maior para o esqueleto.

Pesquisadores pretendem realizar testes de DNA e análises de isótopos de estrôncio, carbono e nitrogênio no esmalte dentário. O objetivo é identificar o sexo dos indivíduos, a espécie dos animais e os hábitos alimentares da população da Cultura da Cerâmica Cordada.

Perguntas frequentes sobre a descoberta

O que compõe o colar encontrado? O colar é formado por 42 dentes perfurados na raiz, provavelmente de animais como lobos, ursos e veados, com a possibilidade de haver peças humanas.

Qual a idade estimada da sepultura? Os objetos encontrados, como o machado de pedra, indicam que a sepultura data de aproximadamente 2900 a.C., pertencendo ao período Neolítico.

O que mais foi encontrado no túmulo? Além do colar e do esqueleto masculino, foram localizados uma faca de sílex, um machado de serpentinito, contas de âmbar e fragmentos de outros dois crânios adultos.

Por que os arqueólogos acreditam que o homem tinha status? A presença de objetos variados e um adorno complexo como o colar de dentes sugere que o indivíduo ocupava uma posição de destaque na comunidade da época.

O que será feito com os restos mortais? Serão realizadas análises genéticas e de isótopos nos crânios e dentes para identificar a origem, o sexo e a dieta dos indivíduos que ocuparam o túmulo.