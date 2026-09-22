Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Ao menos 11 ficam feridos em tiroteio fora de escola em Manisa; autor detido

  • Tempo de Leitura1 min

Share your love

COMPARTILHAR ARTIGO

Ataque ocorreu por volta das 08:00 (05:00 GMT) em frente ao Inci Uzmez Vocational and Technical Anatolian High School; dois feridos estão em estado crítico, segundo a BBC.

Ao menos 11 pessoas ficaram feridas após um tiroteio nesta terça-feira nas imediações do Inci Uzmez Vocational and Technical Anatolian High School, na província de Manisa, no oeste da Turquia, informou a BBC.

O ataque ocorreu por volta das 08:00, horário local (05:00 GMT). O autor abriu fogo e fugiu do local, mas foi detido posteriormente, segundo o gabinete do governador local, conforme reportado pela BBC.

O que se sabe até agora

  • Onze pessoas ficaram feridas no ataque.
  • Imagens de CFTV publicadas online pareceram mostrar um homem na rua perto da escola carregando uma arma e, em seguida, fugindo ainda com o armamento.
  • A imprensa local relatou que duas das vítimas levadas ao hospital estavam em estado crítico; essa informação foi reportada pela mídia turca e divulgada pela BBC.
  • Há relatos na mídia turca de que o atirador teria 15 anos e seria estudante, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.
  • O motivo do ataque não estava imediatamente claro.
  • O ministério da Educação da Turquia afirmou que o incidente ‘profundamente entristeceu nossa nação, e nossa comunidade educacional em particular’ e informou que três investigadores nacionais do ministério foram enviados a Manisa.

As informações acima têm como origem a cobertura da BBC sobre o incidente.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39931

Posts relacionados