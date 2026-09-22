Ao menos 11 ficam feridos em tiroteio fora de escola em Manisa; autor detido

Ataque ocorreu por volta das 08:00 (05:00 GMT) em frente ao Inci Uzmez Vocational and Technical Anatolian High School; dois feridos estão em estado crítico, segundo a BBC.

Ao menos 11 pessoas ficaram feridas após um tiroteio nesta terça-feira nas imediações do Inci Uzmez Vocational and Technical Anatolian High School, na província de Manisa, no oeste da Turquia, informou a BBC.

O ataque ocorreu por volta das 08:00, horário local (05:00 GMT). O autor abriu fogo e fugiu do local, mas foi detido posteriormente, segundo o gabinete do governador local, conforme reportado pela BBC.

O que se sabe até agora

Onze pessoas ficaram feridas no ataque.

Imagens de CFTV publicadas online pareceram mostrar um homem na rua perto da escola carregando uma arma e, em seguida, fugindo ainda com o armamento.

A imprensa local relatou que duas das vítimas levadas ao hospital estavam em estado crítico; essa informação foi reportada pela mídia turca e divulgada pela BBC.

Há relatos na mídia turca de que o atirador teria 15 anos e seria estudante, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.

O motivo do ataque não estava imediatamente claro.

O ministério da Educação da Turquia afirmou que o incidente ‘profundamente entristeceu nossa nação, e nossa comunidade educacional em particular’ e informou que três investigadores nacionais do ministério foram enviados a Manisa.

As informações acima têm como origem a cobertura da BBC sobre o incidente.