Sandro Alex promete melhorias na Copel e anuncia projeto para conter enchentes em União da Vitória

Sandro Alex afirmou, em sabatina na RPC, que quer conectar propriedades ao ‘trifásico’ da Copel e planeja obra para conter enchentes em União da Vitória.

As declarações foram dadas em Entrevistas ao vivo no telejornal Meio‑Dia Paraná, da RPC, na terça‑feira (15).

Melhorias na Copel

Na sabatina, Sandro Alex afirmou que as melhorias dependem de investimentos e citou obras já realizadas pela Copel. “É com investimentos que nós vamos garantir [as melhorias no serviço da Copel]. Nós entregamos, por exemplo, 25 mil quilômetros de trifásico da Copel, nós investimos nesta ampliação de uma energia segura. Só que o homem do campo não conseguiu se conectar ainda neste trifásico […], eles têm dificuldade de fazer a conexão da sua propriedade até a porteira, o trifásico tá na porteira. Então essa já é minha proposta. Nós estamos estudando junto à Alep [Assembleia Legislativa do Paraná] para que o governo possa conectar o homem do campo, a propriedade, no trifásico“, declarou.

O candidato mencionou a Copel como estatal que foi privatizada em 2023, no governo Ratinho Junior, conforme relatado durante a Entrevistas.

Projeto para contenção de enchentes

Sandro Alex também falou sobre eventos climáticos extremos que têm afetado o estado e disse planejar a execução de um projeto em União da Vitória, no Sul do Paraná, para conter enchentes. Ele afirmou que o governo tem atuado no atendimento das pessoas impactadas pela cheia.

Sabatina na RPC

Assista à íntegra da sabatina no vídeo publicado pela reportagem.