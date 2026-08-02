Sylvester Stallone destaca a importância da vida comunitária cristã para o crescimento espiritual

Stallone defende comunidade espiritual como essencial para a fé cristã comparando a igreja ao “ginásio da alma”

A meio século da estreia de Rocky, Sylvester Stallone reafirma sua crença na importância da fé congregacional. Recuperadas com o lançamento do trailer de I Play Rocky, cinebiografia sobre a luta do ator para protagonizar o filme que escreveu, suas declarações reavivam o debate sobre a necessidade da vida em comunidade para os cristãos. O ator, que sempre conectou a criação de Rocky à sua espiritualidade, expressou em entrevistas passadas que não se via como escritor, mas sentiu um chamado divino para redigir o roteiro, comparando a experiência a ser movido por Deus.

O detalhe de Rocky abrir com um mural de Jesus sobre o ringue não foi uma coincidência, segundo o ator. O filme I Play Rocky, com estreia prevista para 6 de novembro, busca apresentar a história de superação de um ator desconhecido a uma nova geração, remetendo ao lançamento original de Rocky em 1976. Durante a promoção de Rocky Balboa, Stallone aprofundou sua visão sobre a igreja e a vida espiritual.

Em declarações à The Dove Foundation, Stallone enfatizou a importância da igreja, afirmando “Sem a igreja é como ter um barco sem timão. A igreja é o ginásio da alma”. O astro, que se afastou da fé cristã no auge da fama antes de retornar à vida eclesial, direciona sua mensagem àqueles que acreditam ser possível viver a fé individualmente. Ele ressaltou que a comunidade proporciona uma unidade espiritual inatingível isoladamente: “Todos na igreja estão na mesma página em termos de espírito, unidade e unicidade, e isso você não obtém sozinho”.

Stallone também questionou a postura de fé completamente individualista, ponderando que “Muita gente diz, ‘Ah, eu consigo sozinho. Tenho uma relação um a um com Deus,’ bom, não é exatamente a mesma coisa”. O ator foi mais direto ao sugerir que alguns fiéis usam essa justificativa para evitar o compromisso espiritual, dizendo que “Algumas pessoas talvez tentem justificar sua preguiça. Você obtém o que você coloca”.

Ele comparou o papel dos líderes religiosos a treinadores que auxiliam no crescimento espiritual do crente: “Os sacerdotes, os reverendos, os ministros e os pastores, eles são os treinadores. São eles que te guiam nesses momentos difíceis e te levam àquele lugar que você acha que não pode ir, mas com a ajuda deles, você pode”.

Stallone relatou que seu retorno à igreja trouxe benefícios concretos à sua vida pessoal: “Quanto mais eu vou à igreja e mais me entrego ao processo de acreditar em Jesus e ouvir sua palavra e deixar que ela guie minha mão, sinto que a pressão desapareceu. Eu realmente sinto”. Em um cenário cultural onde a frequência à igreja parece cada vez mais opcional, as palavras de Stallone servem como um lembrete contundente de que ninguém cresce sozinho e que a fé, assim como o boxe, necessita de uma equipe para acompanhar o combate espiritual.

Folha Gospel com informações de Evangélico Digital