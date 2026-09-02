Arábia Saudita diz que ataque iraniano a petroleiro matou dois marinheiros filipinos

Bahri afirma que petroleiro Sidr foi atingido no Estreito de Hormuz e que dois marinheiros filipinos morreram; o Irã afirmou que navios pegaram fogo após acertarem minas.

Autoridades sauditas e a empresa de navegação Bahri disseram que um ataque atingiu o petroleiro saudita Sidr na segunda‑feira à noite e que dois marinheiros filipinos morreram no incidente, ocorrido enquanto a embarcação transitava pelo Estreito de Hormuz.

A informação foi relatada pela BBC, que cita comunicado da Bahri confirmando uma “incidente de segurança” envolvendo o Sidr.

O incidente

Segundo a Bahri, o episódio ocorreu no Estreito de Hormuz por volta das 23:40 no horário local (19:40 GMT) de segunda‑feira. Marcas de empresas de inteligência marítima citadas pela BBC — Marisks e Kpler — indicaram que o Sidr foi atingido por “projéteis desconhecidos” às 19:52 GMT, cerca de 16 milhas náuticas (30 km) ao nordeste de Khasab, em Omã.

As mesmas firmas relataram que outro petroleiro, o Senegal Prosperity (de bandeira ou propriedade relatada como sul‑coreana pela BBC), também foi atingido minutos antes ou depois numa posição perto de Khasab; o UK Maritime Trade Operations registrou incidentes nas mesmas localidades.

Reações e versões

A Arábia Saudita condenou o que chamou de “alvo” iraniano ao petroleiro Sidr, segundo a BBC, e o ministério das Relações Exteriores saudita também repudiou ataques recentes atribuídos ao Irã contra Jordânia, Bahrein e Kuwait, pedindo a interrupção da escalada e a proteção da navegação internacional e do fornecimento energético global.

O Irã não respondeu diretamente à acusação saudita, segundo a BBC, mas a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que dois petroleiros seguiram uma rota considerada “ilegal” e teriam atingido minas, o que teria provocado incêndios nas embarcações, segundo comunicado citado pela reportagem.

Contexto

A reportagem observa que o Estreito de Hormuz tem sido afetado desde o início da guerra envolvendo o Irã em fevereiro, com ataques iranianos contra navios comerciais e um bloqueio americano a portos iranianos, situação que tem dificultado o tráfego pela rota — afirma a BBC.

Informações sobre as circunstâncias exatas do ataque, eventuais responsabilidades diretas e detalhes sobre investigações ainda não foram confirmadas nas fontes consultadas.