Ouro fecha em alta, interrompe sequência de quedas e retoma US$ 4.400

Metal subiu 0,41% na Comex e encerrou a US$ 4.414,6 por onça; prata também avançou e mercado segue atento a rendimentos e ao relatório de emprego

O contrato mais líquido do ouro para dezembro fechou em alta de 0,41%, a US$ 4.414,6 por onça-troy na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), segundo CGN da Agência Estado publicada pela CGN. O movimento interrompeu uma sequência de quedas iniciada na última sexta-feira, 28.

A prata para dezembro também avançou, 0,15%, encerrando a US$ 65,46 por onça-troy. A alta do petróleo e os reflexos para a política do Federal Reserve (Fed) seguem entre os fatores observados pelo mercado, assim como as repercussões sobre o dólar e os rendimentos dos Treasuries.

Leitura do mercado

Em avaliação reproduzida pela reportagem, a Sucden Financial afirmou que “os metais preciosos sofreram uma forte desvalorização, à medida que o dólar mais forte e a alta no rendimento dos Treasuries de 10 anos aceleraram a realização de lucros. Ambos os metais apresentaram uma recuperação modesta, mas a dinâmica de preços permaneceu fraca”.

Níveis técnicos e riscos

A Sucden apontou níveis-chave para o ouro: é necessária uma recuperação acima de US$ 4.400 por onça para buscar estabilização; por outro lado, a incapacidade de sustentar US$ 4.350 poderia abrir caminho para uma correção mais acentuada. Para a prata, a mesma casa afirmou que uma retomada do ímpeto exigiria alta acima de US$ 66 por onça.

Próximos gatilhos

O relatório de emprego dos EUA, previsto para sexta-feira, deve orientar o próximo movimento dos metais, segundo a Sucden: um novo aumento nos rendimentos manteria pressão sobre os preços, enquanto dados de emprego mais fracos poderiam atrair compradores de volta ao mercado.

Perguntas frequentes

Por que o ouro subiu nesta sessão?

Segundo a Agência Estado via CGN, o ouro recuperou parte das perdas após realização de lucros e com influência da alta do petróleo; o contexto inclui movimentos do dólar e dos rendimentos dos Treasuries.

O que está sendo observado para a prata?

A Sucden avaliou que a prata permanece mais vulnerável após queda acentuada e que precisa recuperar-se acima de US$ 66 por onça para retomar o ímpeto.