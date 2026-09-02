Eleições 2026: Paraná tem 615 registros de candidatura a deputado estadual; lista de A a J

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O Paraná registra 615 registros de candidatura disputando 54 vagas na Assembleia Legislativa nas Eleições 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compilados pelo G1. A votação está marcada para 4 de outubro; as vagas são preenchidas pelo sistema proporcional, em mandatos de quatro anos.
A reportagem do G1 traz os nomes e os números de urna dos candidatos cujos registros foram enviados pelos partidos ao TSE, com a situação indicada pela Justiça Eleitoral — por exemplo, concorrendo ou inapto. A publicação organiza os nomes em ordem alfabética: a página consultada lista os candidatos cujas siglas ou nomes começam de A a J; a relação segue em outra página com J a Z.
A lista inclui, para cada candidato, o nome de urna, a sigla do partido, o número de votação e a situação apontada pela Justiça Eleitoral. Entre os exemplos citados na lista de A a J estão nomes marcados como inapto por renúncia, como Alfredo Lima (PSD) e Beto Kobayashi (MDB), e dezenas de candidaturas com situação indicada como “Concorrendo” e “Aguardando julgamento”.
O G1 observa que, segundo o TSE, o Brasil tem 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em 2026 e que os eleitores escolherão presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal). A reportagem também informa que a matéria foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo TSE e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos.
Para consultar a relação completa de nomes de A a J e acessar a continuação (J a Z), a publicação original do G1 reúne perfis individuais e a situação processual indicada pelo TSE.