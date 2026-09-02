Eleições 2026: Paraná tem 615 registros de candidatura a deputado estadual; lista de A a J

G1 publica lista de candidatos de A a J no Paraná com nomes, números de urna e situação; dados foram fornecidos ao TSE. Votação em 4 de outubro.

O Paraná registra 615 registros de candidatura disputando 54 vagas na Assembleia Legislativa nas Eleições 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compilados pelo G1. A votação está marcada para 4 de outubro; as vagas são preenchidas pelo sistema proporcional, em mandatos de quatro anos.

A reportagem do G1 traz os nomes e os números de urna dos candidatos cujos registros foram enviados pelos partidos ao TSE, com a situação indicada pela Justiça Eleitoral — por exemplo, concorrendo ou inapto. A publicação organiza os nomes em ordem alfabética: a página consultada lista os candidatos cujas siglas ou nomes começam de A a J; a relação segue em outra página com J a Z.

O que a lista apresenta

A lista inclui, para cada candidato, o nome de urna, a sigla do partido, o número de votação e a situação apontada pela Justiça Eleitoral. Entre os exemplos citados na lista de A a J estão nomes marcados como inapto por renúncia, como Alfredo Lima (PSD) e Beto Kobayashi (MDB), e dezenas de candidaturas com situação indicada como “Concorrendo” e “Aguardando julgamento”.

Classificação usada pelo TSE

Concorrendo : Deferido; Deferido com recurso; Cassado com recurso, indeferido com recurso ou pedido não conhecido com recurso; Aguardando ou pendente de julgamento.

: Deferido; Deferido com recurso; Cassado com recurso, indeferido com recurso ou pedido não conhecido com recurso; Aguardando ou pendente de julgamento. Inapto: Cancelado, cassado ou indeferido; Falecido; Renúncia; Não conhecimento do pedido.

Contexto nacional e natureza da lista

O G1 observa que, segundo o TSE, o Brasil tem 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em 2026 e que os eleitores escolherão presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal). A reportagem também informa que a matéria foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo TSE e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos.

Para consultar a relação completa de nomes de A a J e acessar a continuação (J a Z), a publicação original do G1 reúne perfis individuais e a situação processual indicada pelo TSE.