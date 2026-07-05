O que era para ser um momento de confraternização terminou em tumulto, ferimento…

O que era para ser um momento de confraternização terminou em tumulto, ferimentos e prisão na noite de domingo (21), em Goioerê.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma discussão durante um churrasco. Em meio ao desentendimento, um homem de 26 anos teria tentado agredir uma mulher, sendo contido por familiares. No entanto, a situação se agravou pouco tempo depois.

Segundo os relatos, o suspeito deixou o local e foi até a residência da sogra, onde voltou a agir com agressividade. Inicialmente, havia informações de que a vítima teria sido atacada com uma faca, porém, durante o atendimento policial, foi constatado que a agressão ocorreu com uma garrafa de vidro.

A mulher, de 50 anos, sofreu um ferimento na mão direita ao ser atingida durante a confusão. O episódio ainda desencadeou uma briga generalizada, envolvendo a convivente do autor e a própria mãe dele.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, encontrou um ambiente tumultuado e o homem com as mãos ensanguentadas. Um popular já havia conseguido contê-lo antes da chegada dos policiais.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, juntamente com os demais envolvidos, para os procedimentos cabíveis. A vítima recebeu atendimento médico no hospital.

As informações são do Goionews

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