Ministério Público do Paraná realiza nesta sexta-feira, 31 de julho, atendimento descentralizado no município de Balsa Nova, na Região Metropolitana da capital

A população do município de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, receberá nesta sexta-feira, 31 de julho, atendimento descentralizado promovido pelo Ministério Público do Paraná. A iniciativa, que levará membros e servidores das Promotorias de Justiça de Campo Largo (sede da comarca) até o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Balsa Nova, busca facilitar o acesso da população da localidade, estimada em 13,8 mil pessoas, aos serviços do Ministério Público.

Áudio do promotor de Justiça Rodrigo Baptista Braziliano

Durante os atendimentos, serão prestadas orientações jurídicas e recebidas demandas da comunidade sobre temas relacionados à atuação do Ministério Público, como questões ligadas a serviços públicos de saúde e de educação, problemas com saneamento básico, direito de família, infância e juventude, idoso, violência doméstica e demandas na área criminal, entre outras.

Nos casos em que o assunto levado não for de atribuição do MPPR, as pessoas atendidas serão direcionadas para outros órgãos públicos. A recomendação é de que os interessados no serviço levem seus documentos pessoais e, se possível, apresentem a documentação relacionada ao caso a ser tratado.

Atendimento – Além do serviço descentralizado, as Promotorias de Justiça de Campo Largo mantêm atendimento permanente à população na sede da instituição (Rua Dom Pedro II, 736, Centro de Campo Largo), ou de forma virtual pelos e-mails [email protected], [email protected], [email protected] e [email protected].

SERVIÇO

Atendimento do MPPR em Balsa Nova

Data: 31/07/2026, das 13 às 17 horas

Local: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Balsa Nova – Avenida Iguaçu, 548, Centro.

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