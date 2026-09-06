Augusto Cury critica polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro e pede pacificação política no Brasil

O candidato Augusto Cury defende o fim da polarização política e prega a união nacional em sua campanha para as eleições de 2026 no Brasil

O candidato à Presidência da República, Augusto Cury, do partido Avante, manifestou duras críticas à atual polarização política que divide o país entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. O posicionamento ocorreu durante a chamada carreata da pacificação, realizada no último sábado, em Araçatuba, no interior de São Paulo.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o candidato argumenta que o Brasil precisa superar o embate constante entre os grupos ligados ao PT e à família Bolsonaro. Para Cury, a prioridade da campanha eleitoral deve ser a apresentação de propostas concretas para a população, em vez de investir em ataques pessoais e divisões ideológicas.

Ao se apresentar como uma alternativa de terceira via, o candidato busca conquistar eleitores que se sentem distantes de ambos os lados. Cury tem ganhado destaque nas pesquisas eleitorais, figurando como o único nome, além dos representantes dos grupos de Lula e Bolsonaro, a alcançar dois dígitos nos levantamentos registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.

Discurso de inclusão religiosa e social

Além de abordar a política tradicional, Augusto Cury ampliou seu discurso de pacificação para o campo religioso. O candidato defendeu a inclusão de pessoas de diversas crenças, mencionando explicitamente budistas e islamitas, e fez um aceno aos eleitores ateus. A estratégia visa consolidar uma plataforma de união que transcenda as divisões ideológicas e religiosas que marcam o debate público brasileiro.

FAQ

Quem é Augusto Cury na disputa Presidência?Augusto Cury é candidato à Presidência pelo Avante e se posiciona como uma alternativa de terceira via frente à polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro.

O que Cury defende para o Brasil?

Ele defende a pacificação do país, o foco em projetos de governo e a superação de ataques pessoais entre grupos políticos rivais.

Qual a crítica do candidato aos grupos de Lula e Bolsonaro?

Cury afirma que o Brasil não pertence a essas duas famílias e que a polarização atual é insana, impedindo o desenvolvimento de um projeto de nação focado na população.

Como está o desempenho de Cury nas pesquisas?

Ele é, atualmente, o único candidato além de Lula e Flávio Bolsonaro a atingir dois dígitos em pesquisas eleitorais registradas no TSE.

Qual o objetivo da carreata da pacificação?

A ação, realizada em Araçatuba, serviu como palco para Cury promover um discurso de união, pregando respeito a diferentes religiões e a quem não possui crenças, buscando incluir todos os brasileiros.