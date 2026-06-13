Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

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El Estadio Los Angeles fue sede de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la previa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA reunió un cartel que combinó pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.
Con esa celebración quedaron inauguradas todas las sedes de la Copa del Mundo en un hecho sin precedentes, ya que fue la primera vez que el certamen contó con tres países anfitriones. México y Canadá son los otros dos países que albergan el torneo.
El espectáculo se prolongó por siete minutos y reunió nombres de distintos géneros y latitudes con las presentaciones de Future y Tyla con la canción Game Time, mientras que Lisa, Anitta y Rema entonaron Goals, uno de los temas de esta Copa del Mundo. Todo giró en torno a un escenario que tenía una figura gigante con extremo detalle del trofeo que se llevará el campeón de esta edición.
El espectáculo fue desarrollado en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y la puesta en escena se inspiró en Los Ángeles como capital del entretenimiento mundial, con una propuesta que combinó música, cultura pop y tecnología.
La ceremonia cerró un ciclo sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres inauguraciones en tres países distintos en el lapso de dos días. La primera tuvo lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la antesala al duelo entre México y Sudáfrica. La segunda se realizó este mismo viernes en el Estadio Toronto, con el debut de Canadá ante Bosnia y Herzegovina.
Más tarde, en la previa al pitazo inicial del neerlandés Danny Makkelie, se produjo el habitual desfile con las banderas de los 48 participantes en la cita y el show de Katy Perry. La actriz y cantante californiana deleitó al público internacional con la letra de Wonder, y estuvo acompañada de Tius Luka, un niño de 10 años que se hizo viral en este tiempo por su talento musical.
Ahora, llegó el momento del fútbol porque Estados Unidos afronta un Mundial con la obligación de realizar un buen papel frente a su público. El elenco de Las Barras y Las Estrellas comparte el Grupo D y, luego de vencer 4-1 a Paraguay, chocará el viernes 19 desde las 16 a Australia en Seattle. Terminará la primera fase el jueves 25 a partir de las 23 contra Turquía en Los Ángeles.
La reconocida cantante desplegó su talento musical con la letra de Wonder, en compañía de Tius Luka, un niño que cobró transcendencia en este tiempo por sus videos virales, en los que muestra su excelente faceta vocal.
Es el momento para el desfile de las banderas
La presentación del actor Jason Sudeikis propició la presentación de los 48 participantes de la cita mundialista.
¡TERMINÓ LA TERCERA CEREMONIA INAUGURAL!
El evento se prolongó por unos minutos y contó con la participación de diferentes artistas.
Según precisó la FIFA, son tres de los artistas con mayor influencia cultural del mundo y son los protagonistas en este momento para cantar Goals, uno de los temas musicales que forma parte del álbum del Mundial 2026.
La cantante Tyla y el rapero Future entonan “Game Time” sobre el escenario, que tiene una figura gigante del trofeo de campeón para el ganador del Mundial.
El presentador del evento inició su discurso de presentación con la siguiente misiva: “Somos una nación construida alrededor de la libertad. Hoy celebramos en un solo idioma y alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua. Una lengua de unidad”.
¡COMENZÓ LA CEREMONIA EN LOS ESTADOS UNIDOS!
Fonte do Artigo
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