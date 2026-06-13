Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

  • Read Time6 mins

Share your love

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos
Mundial 2026 - La apertura de Estados Unidos

13 Jun, 2026 12:01 a. m. EST

Mundial 2026 – La apertura de Estados Unidos

El Estadio Los Angeles fue sede de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la previa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA reunió un cartel que combinó pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.

Con esa celebración quedaron inauguradas todas las sedes de la Copa del Mundo en un hecho sin precedentes, ya que fue la primera vez que el certamen contó con tres países anfitriones. México y Canadá son los otros dos países que albergan el torneo.

La ceremonia giró en torno a una Copa del Mundo que se levantó en el medio del campo de juego (Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni)

El espectáculo se prolongó por siete minutos y reunió nombres de distintos géneros y latitudes con las presentaciones de Future y Tyla con la canción Game Time, mientras que Lisa, Anitta y Rema entonaron Goals, uno de los temas de esta Copa del Mundo. Todo giró en torno a un escenario que tenía una figura gigante con extremo detalle del trofeo que se llevará el campeón de esta edición.

El espectáculo fue desarrollado en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y la puesta en escena se inspiró en Los Ángeles como capital del entretenimiento mundial, con una propuesta que combinó música, cultura pop y tecnología.

Una de las vistas panorámicas más impactantes del evento (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Una de las vistas panorámicas más impactantes del evento (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)

La ceremonia cerró un ciclo sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres inauguraciones en tres países distintos en el lapso de dos días. La primera tuvo lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la antesala al duelo entre México y Sudáfrica. La segunda se realizó este mismo viernes en el Estadio Toronto, con el debut de Canadá ante Bosnia y Herzegovina.

Más tarde, en la previa al pitazo inicial del neerlandés Danny Makkelie, se produjo el habitual desfile con las banderas de los 48 participantes en la cita y el show de Katy Perry. La actriz y cantante californiana deleitó al público internacional con la letra de Wonder, y estuvo acompañada de Tius Luka, un niño de 10 años que se hizo viral en este tiempo por su talento musical.

Ahora, llegó el momento del fútbol porque Estados Unidos afronta un Mundial con la obligación de realizar un buen papel frente a su público. El elenco de Las Barras y Las Estrellas comparte el Grupo D y, luego de vencer 4-1 a Paraguay, chocará el viernes 19 desde las 16 a Australia en Seattle. Terminará la primera fase el jueves 25 a partir de las 23 contra Turquía en Los Ángeles.

Mundial 2026 – Estados Unidos 4 – Paraguay 1

Katy Perry brindó el show previo al duelo entre Estados Unidos y Paraguay

La reconocida cantante desplegó su talento musical con la letra de Wonder, en compañía de Tius Luka, un niño que cobró transcendencia en este tiempo por sus videos virales, en los que muestra su excelente faceta vocal.

Una de las imágenes del día: Katy Perry brindó su show en compañía de Tius Luka, un joven de 10 años que es viral en internet (Crédito: Reuters/Gary Vasquez)
Una de las imágenes del día: Katy Perry brindó su show en compañía de Tius Luka, un joven de 10 años que es viral en internet (Crédito: Reuters/Gary Vasquez)
"Wonder", fue el tema elegido por Katy Perry en California (Crédito: Reuters/Gary Vasquez)
“Wonder”, fue el tema elegido por Katy Perry en California (Crédito: Reuters/Gary Vasquez)

Es el momento para el desfile de las banderas

La presentación del actor Jason Sudeikis propició la presentación de los 48 participantes de la cita mundialista.

Jason Sudeikis se hizo cargo de este momento en la previa al duelo en Los Ángeles (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Jason Sudeikis se hizo cargo de este momento en la previa al duelo en Los Ángeles (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Estados Unidos fue uno de los países más aplaudidos en el desfile junto a México, dos de los organizadores (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Estados Unidos fue uno de los países más aplaudidos en el desfile junto a México, dos de los organizadores (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Una vista panorámica de las 48 banderas presentes (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Una vista panorámica de las 48 banderas presentes (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)

¡TERMINÓ LA TERCERA CEREMONIA INAUGURAL!

El evento se prolongó por unos minutos y contó con la participación de diferentes artistas.

Es el momento para Lisa, Anitta y Rema

Según precisó la FIFA, son tres de los artistas con mayor influencia cultural del mundo y son los protagonistas en este momento para cantar Goals, uno de los temas musicales que forma parte del álbum del Mundial 2026.

Lisa, Anitta y Rema encabezaron la parte final de la ceremonia (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Lisa, Anitta y Rema encabezaron la parte final de la ceremonia (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Fue la última de las tres ceremonias inaugurales de este Mundial (Crédito: REUTERS/Lisi Niesner)
Fue la última de las tres ceremonias inaugurales de este Mundial (Crédito: REUTERS/Lisi Niesner)
Estados Unidos y Paraguay comparten la zona con Australia y Turquía (Crédito: Reuters/Daniel Cole)
Estados Unidos y Paraguay comparten la zona con Australia y Turquía (Crédito: Reuters/Daniel Cole)

El primer show musical ya está en marcha

La cantante Tyla y el rapero Future entonan “Game Time” sobre el escenario, que tiene una figura gigante del trofeo de campeón para el ganador del Mundial.

Tyla y el rapero Future animaron el inicio del evento (Crédito: Reuters/Lisi Niesner)
Tyla y el rapero Future animaron el inicio del evento (Crédito: Reuters/Lisi Niesner)
Ambos cantaron sobre el escenario colocado en el centro de la cancha (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Ambos cantaron sobre el escenario colocado en el centro de la cancha (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Ambos tocaron en Los Ángeles bajo la mirada del público que iba ocupando las tribunas a falta de más de una hora para el partido (Crédito: REUTERS/Matthew Childs)
Ambos tocaron en Los Ángeles bajo la mirada del público que iba ocupando las tribunas a falta de más de una hora para el partido (Crédito: REUTERS/Matthew Childs)

El mensaje en este inicio para darle la bienvenida a la Copa del Mundo

El presentador del evento inició su discurso de presentación con la siguiente misiva: “Somos una nación construida alrededor de la libertad. Hoy celebramos en un solo idioma y alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua. Una lengua de unidad”.

Uno de los primeros bailarines en salir a escena (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)
Uno de los primeros bailarines en salir a escena (Crédito: REUTERS/Daniel Cole)

¡COMENZÓ LA CEREMONIA EN LOS ESTADOS UNIDOS!

Así está el SoFi Stadium a falta de más de una hora del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 12, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Daniel Cole
Soccer Football – FIFA World Cup 2026 – Group D – United States v Paraguay – Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. – June 12, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Daniel Cole

Todo el color de los hinchas

Estados Unidos se enfrenta con Paraguay en Los Ángeles (Crédito: euters/Bailey Holiver)
Estados Unidos se enfrenta con Paraguay en Los Ángeles (Crédito: euters/Bailey Holiver)
Estados Unidos es uno de los anfitriones junto a México y Canadá (Crédito: Reuters/Matthew Childs)
Estados Unidos es uno de los anfitriones junto a México y Canadá (Crédito: Reuters/Matthew Childs)
Los fanáticos de Brasil también muestran sus colores en Los Ángeles (Crédito: Reuters/Vincent Carchietta)
Los fanáticos de Brasil también muestran sus colores en Los Ángeles (Crédito: Reuters/Vincent Carchietta)
El seleccionado de Las Barras y Las Estrellas quiere un triunfo en su estreno (Crédito: Reuters/Matthew Childs)
El seleccionado de Las Barras y Las Estrellas quiere un triunfo en su estreno (Crédito: Reuters/Matthew Childs)



Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados