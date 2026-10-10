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Comerciante de 47 anos está desaparecido na Prainha de Porto Rico após família achar boné boiando

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Corpo de Bombeiros realiza buscas na Prainha de Porto Rico (PR) após familiares encontrarem boné do comerciante de 47 anos boiando; três mergulhadores e sonar são usados.

Um comerciante de 47 anos está desaparecido na Praia de Santa Rosa, conhecida como Prainha, em Porto Rico, no Noroeste do Paraná. A última vez que ele foi visto foi na tarde deste sábado (10), quando nadava para atravessar um trecho de água.

Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares encontraram o boné do homem boiando, mas não conseguiram localizá‑lo em seguida.

Buscas em andamento

Os bombeiros informaram que o homem tentou passar por um local de corredeira, onde a água tem maior velocidade devido a um desnível. Três mergulhadores foram designados para as buscas na água.

A equipe também deverá empregar um sonar em uma embarcação para tentar identificar a localização do comerciante. As buscas estão concentradas nas proximidades de quiosques flutuantes na prainha.

Informações sobre a vítima

A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, apurou que o comerciante mora em Porto Rico e trabalha na prainha.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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