Comerciante de 47 anos está desaparecido na Prainha de Porto Rico após família achar boné boiando

Corpo de Bombeiros realiza buscas na Prainha de Porto Rico (PR) após familiares encontrarem boné do comerciante de 47 anos boiando; três mergulhadores e sonar são usados.

Um comerciante de 47 anos está desaparecido na Praia de Santa Rosa, conhecida como Prainha, em Porto Rico, no Noroeste do Paraná. A última vez que ele foi visto foi na tarde deste sábado (10), quando nadava para atravessar um trecho de água.

Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares encontraram o boné do homem boiando, mas não conseguiram localizá‑lo em seguida.

Buscas em andamento

Os bombeiros informaram que o homem tentou passar por um local de corredeira, onde a água tem maior velocidade devido a um desnível. Três mergulhadores foram designados para as buscas na água.

A equipe também deverá empregar um sonar em uma embarcação para tentar identificar a localização do comerciante. As buscas estão concentradas nas proximidades de quiosques flutuantes na prainha.

Informações sobre a vítima

A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, apurou que o comerciante mora em Porto Rico e trabalha na prainha.