Comerciante de 47 anos está desaparecido na Prainha de Porto Rico após família achar boné boiando

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Um comerciante de 47 anos está desaparecido na Praia de Santa Rosa, conhecida como Prainha, em Porto Rico, no Noroeste do Paraná. A última vez que ele foi visto foi na tarde deste sábado (10), quando nadava para atravessar um trecho de água.
Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares encontraram o boné do homem boiando, mas não conseguiram localizá‑lo em seguida.
Os bombeiros informaram que o homem tentou passar por um local de corredeira, onde a água tem maior velocidade devido a um desnível. Três mergulhadores foram designados para as buscas na água.
A equipe também deverá empregar um sonar em uma embarcação para tentar identificar a localização do comerciante. As buscas estão concentradas nas proximidades de quiosques flutuantes na prainha.
A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, apurou que o comerciante mora em Porto Rico e trabalha na prainha.