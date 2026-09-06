Agenda do fim de semana (5 e 6/9): o que fizeram os candidatos à Presidência

Resumo das agendas de sábado e domingo, com visitas, entrevistas e promessas de Cury, Flávio Bolsonaro, Lula e outros, segundo a CGN.

A cobertura da CGN sobre os dias 5 e 6 de setembro reúne as atividades de campanha de diversos candidatos à Presidência. As agendas incluíram visitas a cidades do interior, entrevistas, reuniões com apoiadores e declarações públicas sobre Política como saúde, educação e segurança pública.

As informações a seguir foram registradas pela CGN e destacam ações de campo, promessas de governo e deslocamentos realizados no sábado e no domingo.

Visitas em cidades e propostas para saúde

Cury cumpriu agenda de campanha em Araçatuba (SP) no sábado: participou de uma carreata pelo centro, visitou o camelódromo e o calçadão, tirou fotos com eleitores e autografou livros em um shopping. Depois retornou a Ribeirão Preto, onde mora. Segundo a CGN, o candidato não teve agenda de campanha no domingo.

Sobre saúde, Cury afirmou: “Temos que melhorar o SUS [Sistema Único de Saúde], torná-lo mais eficiente. Mas também temos que fazer uma telemedicina das mais tecnológicas e modernas para ajudar a atender a população”, conforme registro da CGN.

Visitas, segurança pública e posicionamentos

Flávio Bolsonaro (PL) visitou Filipe Martins no sábado. Martins cumpre pena em presídio de Ponta Grossa (PR) após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista, segundo a CGN. Após a visita, o candidato declarou que a prisão de Martins é injusta e afirmou propostas sobre sistema penitenciário e legislação penal, incluindo a promessa de criação de cerca de 500 mil vagas em presídios. Em suas palavras: “Temos em nosso plano de governo a criação de mais de meio milhão de vagas no sistema penitenciário. Mudança na legislação penal para que facções criminosas, como PCC, Comando Vermelho, milícias, possam ser declaradas grupos terroristas a partir do ano que vem”, relatou a CGN.

Hertz Dias, na capital com a maior população negra fora do continente africano, teve atividades em Salvador e falou sobre exclusão social e violência contra a população negra, defendendo Mudança em Política públicas e econômicas para garantir emprego, educação, moradia e acesso a direitos, segundo a CGN. Ainda em Salvador, conforme a CGN, o candidato participou de panfletagem na Estação da Lapa e de conversa de apresentação do programa do PSTU no Empório Bourbon Beer.

Outros candidatos: educação, economia e programas locais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição, fez campanha no sábado em São José do Rio Preto (SP). Segundo a CGN, Lula disse que, se reeleito, pretende ampliar as escolas em tempo integral e declarou: “Todas as escolas do Brasil vão ser de tempo integral, para dar tranquilidade à criança e aos pais, que podem trabalhar tranquilo que o filho está sendo cuidado. Não há nação na face da Terra que se desenvolveu sem educação”.

Renan Santos realizou campanha em Pernambuco e no Ceará, com passagem por morros na Zona Sul do Recife e participação em atividades em Fortaleza e São Luís (MA). Em Fortaleza, segundo a CGN, participou de carreata no Mucuripe e afirmou que enfrentará o domínio de facções que impedem atividades eleitorais em determinados locais.

Romeu Zema (Novo) esteve na exposição agropecuária Camaru, em Uberlândia (MG), e, no domingo, vistoriou o Anel Viário local, conforme a CGN. Caiado visitou a 49ª Expointer, em Esteio (RS), e esteve em Aparecida de Goiânia (GO), onde disse que reduziria a taxa Selic para 7% ao ano: “Chegando no governo, garanto à população brasileira que vou diminuir a taxa de juros para 7% , a metade do que está hoje, com as medidas que nós vamos tomar a partir do dia 5 de janeiro”, apontou a CGN.

Samara participou da Marcha do Heroísmo Revolucionário em Santo André (SP) no sábado e, no domingo, fez campanha em Belém (PA), visitando comunidades ribeirinhas e quilombolas do Médio Rio Moju, conforme a CGN. Wilson Grassi (Democrata) não teve agenda pública de campanha no fim de semana, segundo a CGN.