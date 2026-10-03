Avião médico com seis a bordo desaparece na costa de Massachusetts

FAA perdeu contato com o Gulfstream G-100; busca aérea e marítima é feita perto de Nantucket após queda brusca de altitude

Autoridades dos EUA realizam busca por seis pessoas depois que um avião médico desapareceu na costa de Massachusetts na madrugada de sábado, informou a BBC.

segundo BBC publicada em 3 de outubro de 2026 por Sakshi Venkatraman, a Federal Aviation Administration (FAA) perdeu contato com o Gulfstream G-100 e emitiu um alerta de busca e salvamento pouco depois da 1:00 hora local (06:00 GMT).

Onde e como é feita a busca

O US Coast Guard’s Northeast District informou que a procura aérea e marítima ocorre próximo à ilha de Nantucket, na costa de Massachusetts. As equipes trabalham para localizar a aeronave e as seis pessoas a bordo, segundo a BBC.

Dados do voo

De acordo com dados de voo do FlightAware citados pela BBC, o avião havia partido do L.F. Wade International Airport, em Bermuda, às 23:40 (hora local) e tinha previsão de pouso no Logan International, em Boston, às 1:30 EDT (06:30 GMT).

Rastreamento e informações da aeronave

O rastreador do FlightAware mostrou uma queda acentuada de altitude pouco antes das comunicações serem interrompidas, com a altitude registrando redução de cerca de 7.300 m (24.000 ft) para aproximadamente 3.300 m (11.000 ft). Segundo o US Coast Guard, o número de cauda divulgado indicou que a aeronave pertencia à Latitude Air Ambulances.

As informações acima foram divulgadas pela BBC e baseiam-se em comunicados da FAA, do US Coast Guard e em dados de rastreamento de voo mencionados na reportagem.