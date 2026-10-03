Lula acusa EUA de interferência em eleição; reportagem da BBC aponta apoio de Washington à direita

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O President Luiz Inácio Lula da Silva acusou os Estados Unidos de interferência na eleição presidencial brasileira, segundo BBC. A manifestação ocorre em meio à disputa com o candidato de direita Flavio Bolsonaro, descrito pela BBC como aliado de Donald Trump e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A BBC relata que Washington tem apoiado uma aproximação com a ala de direita no Brasil. A cobertura aponta que a eleição suscitou perguntas sobre influência dos EUA, tarifas comerciais, crime organizado e a soberania do país.
As informações acima constam da reportagem da BBC citada nas fontes fornecidas. A matéria relaciona a acusação de interferência de Lula com o alinhamento entre setores da direita brasileira e interesses americanos, sem detalhar medidas específicas ou evidências adicionais na cobertura referenciada.