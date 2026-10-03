Lula acusa EUA de interferência em eleição; reportagem da BBC aponta apoio de Washington à direita

Acusação ocorre na disputa com Flavio Bolsonaro, aliado de Donald Trump, e levanta questões sobre influência americana, tarifas e soberania, diz BBC

O President Luiz Inácio Lula da Silva acusou os Estados Unidos de interferência na eleição presidencial brasileira, segundo BBC. A manifestação ocorre em meio à disputa com o candidato de direita Flavio Bolsonaro, descrito pela BBC como aliado de Donald Trump e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A BBC relata que Washington tem apoiado uma aproximação com a ala de direita no Brasil. A cobertura aponta que a eleição suscitou perguntas sobre influência dos EUA, tarifas comerciais, crime organizado e a soberania do país.

O que a BBC informou

Segundo a BBC, Lula da Silva afirmou haver interferência estrangeira nas eleições.

A reportagem descreve Flavio Bolsonaro como desafiante de direita e aliado de Donald Trump, além de informar que ele é filho do ex‑President Jair Bolsonaro.

A BBC relata que Washington tem respaldado uma aproximação com a ala de direita brasileira.

De acordo com a matéria, a disputa eleitoral levantou questões sobre influência americana, tarifas comerciais, crime organizado e soberania.

Contexto

As informações acima constam da reportagem da BBC citada nas fontes fornecidas. A matéria relaciona a acusação de interferência de Lula com o alinhamento entre setores da direita brasileira e interesses americanos, sem detalhar medidas específicas ou evidências adicionais na cobertura referenciada.