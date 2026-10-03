TRE-RJ alerta eleitores sobre alteração em 277 locais de votação

Tribunal diz que não enviirá avisos pessoais; mudança afeta cerca de 670 mil eleitores em 20 municípios e Consultar pode ser feita on-line

segundo CGN, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que não fará o envio de avisos pessoais sobre alterações no local de votação. Por isso, o órgão recomendou que o eleitor verifique previamente se seu local mudou.

O TRE-RJ orienta que a Consultar seja feita no site oficial do Tribunal, informando número do CPF ou do Título de Eleitor, data de nascimento e nome da mãe, ou por meio do aplicativo e-Título e do WhatsApp do tribunal.

Como consultar o local de votação

De acordo com o TRE-RJ, a verificação pode ser realizada no site do Tribunal usando o número do CPF ou do Título de Eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. A Consultar também está disponível pelo aplicativo e-Título e pelo WhatsApp do TRE-RJ no telefone (21) 3436-9000, cujo autoatendimento funciona 24 horas.

Motivo e alcance das mudanças

O Tribunal informou que as mudanças foram determinadas para retirar seções eleitorais de áreas consideradas de alto risco ou dominadas pelo crime organizado. Os novos locais foram definidos para ficar fora de territórios controlados por facções, tráfico ou milícias, distantes de áreas de confronto e o mais próximo possível dos endereços originais.

Em relação às Eleições de 2024, o TRE-RJ alterou 277 locais de votação. A medida atinge cerca de 670 mil eleitores e envolve 20 municípios — dez a mais do que nas eleições de 2024.

Rio de Janeiro

Araruama

Bom Jesus do Itabapoana

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Itaboraí

Itaguaí

Itaperuna

Japeri

Macaé

Nilópolis

Niterói

Nova Iguaçu

Pinheiral

Resende

Rio Bonito

Rio das Ostras

São Gonçalo

São João de Meriti

Volta Redonda

Orientações para o dia da votação

O TRE-RJ lembrou que, nas Eleições 2026, cada eleitor votará para seis cargos: deputado federal, deputado estadual, primeira vaga de senador, segunda vaga de senador, governador e presidente. O presidente do tribunal, desembargador Claudio de Mello Tavares, destacou que “Consultar o local de votação é essencial para que o eleitor possa se planejar” e recomendou que os eleitores anotem os números dos candidatos em papel, uma “cola”.

O Tribunal também informou que, embora o e-Título possa ser usado para identificação biométrica, o celular não pode ser levado para dentro da cabine de votação; o aparelho deve ser deixado com o mesário e retirado após o voto.