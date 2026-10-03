Comissário prisional do Tennessee, Frank Strada, deve renunciar após execução fracassada de Christa Pike

Governador Bill Lee anunciou a saída após Pike sobreviver a duas injeções letais; Strada disse que a renúncia é ‘no melhor interesse’ do estado e defendeu a investigação.

O comissário do Departamento de Correções do Tennessee, Frank Strada, anunciou que deve renunciar após a tentativa de execução da condenada Christa Pike fracassar na quarta‑feira, informou a BBC citando o parceiro nos EUA, a CBS News.

Segundo a BBC, Pike sobreviveu a duas injeções letais e está em estado crítico em um hospital do Tennessee. Seus advogados buscam comutar a pena. Pike foi condenada à morte em 1996 pelo assassinato de Colleen Slemmer.

Declarações e investigação

Em declaração ao CBS, divulgada pela BBC, Strada afirmou que sua saída é no melhor interesse do estado e descreveu a investigação em curso como inteiramente apropriada e necessária, segundo o mesmo relato.