Barco vira no Parque Nacional do Iguaçu durante passeio do Macuco Safari e mobiliza equipes de resgate em Foz do Iguaçu

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Um acidente envolvendo uma embarcação turística no Parque Nacional do Iguaçu, localizado no oeste do Paraná, mobilizou equipes de resgate nesta terça-feira, dia 28. O incidente ocorreu durante um passeio realizado pelo Macuco Safari, empresa responsável por operações de ecoturismo na região das cataratas.
As autoridades foram acionadas por volta das 12h20 para atender a uma ocorrência de busca e salvamento em água, conforme informou o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. Até o momento, o estado de saúde das vítimas e a quantidade exata de pessoas envolvidas no naufrágio não foram divulgados.
Conforme informações divulgadas pela RPC, afiliada da TV Globo, a empresa confirmou o ocorrido e destacou que duas pessoas já estão recebendo atendimento médico em um hospital da região, enquanto as investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.
O Macuco Safari é conhecido por realizar trilhas e navegações próximas às quedas d’água das Cataratas do Iguaçu. Devido à natureza da atividade, a segurança é um fator crítico, especialmente em períodos de alta vazão no Rio Iguaçu, que podem alterar as condições de navegação.
Na última quinta-feira, dia 23, o parque precisou interditar a passarela principal devido a uma vazão seis vezes acima da média histórica. O volume de água atingiu a marca impressionante de 9,1 milhões de litros por segundo, embora ainda não exista uma confirmação oficial se este volume elevado teve relação direta com o acidente desta terça-feira.
O que aconteceu no Parque Nacional do Iguaçu?
Um barco do Macuco Safari virou durante um passeio turístico na unidade de conservação, mobilizando bombeiros para o resgate.
Quantas pessoas ficaram feridas no acidente?
Até o momento, a confirmação é de que duas pessoas foram encaminhadas para atendimento hospitalar, mas o número total de passageiros não foi detalhado.
Existe relação com o aumento da vazão das cataratas?
Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente, embora o parque tenha registrado vazões muito acima da média nos últimos dias.
Onde o resgate foi realizado?
A operação de busca e salvamento ocorreu em Foz do Iguaçu, dentro da área do Parque Nacional do Iguaçu, sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros.
A empresa se manifestou sobre o ocorrido?
Sim, o Macuco Safari confirmou o acidente à RPC e as equipes de emergência continuam trabalhando no local para apurar as circunstâncias do fato.