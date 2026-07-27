VÍDEO: Funcionária de drive-in é agredida durante assalto e reage jogando batata

VÍDEO: Funcionária de drive-in é agredida durante assalto e reage jogando batatas fritas contra criminoso em Curitiba

Uma funcionária de um drive-in foi agredida durante um assalto na noite de domingo (26), no bairro Capão Raso, em Curitiba. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Militar, dois homens participaram do crime. Enquanto um distraía a vítima com perguntas na janela de atendimento, o outro entrou armado e anunciou o assalto.

Durante a ação, o criminoso exigiu a senha do celular da funcionária e passou a agredi-la com socos e coronhadas. Em determinado momento, a arma caiu no chão. Aproveitando a situação, a vítima tentou reagir e arremessou um cesto com batatas fritas contra o assaltante.

Mesmo assim, o suspeito voltou a agredi-la, puxou a vítima pelos cabelos e exigiu o dinheiro do caixa.

Os criminosos levaram cerca de R$ 345 em dinheiro e a mochila da funcionária. Em seguida, fugiram de bicicleta.

A vítima foi socorrida pelo Siate, encaminhada ao Hospital do Trabalhador, recebeu atendimento médico e já teve alta.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar os dois suspeitos.

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