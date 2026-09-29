Bolão de Cambé acerta quadra na Quina e recebe R$ 18.597,76

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Um bolão feito em Cambé, na região Norte do Paraná, ganhou R$ 18.597,76 ao acertar quatro das cinco dezenas sorteadas no concurso 7129 da Quina. O sorteio ocorreu na noite de segunda-feira (28).
Os números sorteados foram: 14 – 22 – 37 – 42 – 60. A aposta vencedora foi registrada na Lotérica Super Sorte; o jogo tinha seis números e foi dividido em 16 cotas.
Nenhum apostador acertou as cinco dezenas, por isso o prêmio principal acumulou em R$ 12,5 milhões para o sorteio seguinte, previsto para terça-feira (29).
A Quina realiza seis Sorteio semanais — de segunda a sexta-feira às 21h e aos domingos às 11h. Para jogar, é preciso escolher de 5 a 15 números entre 80; também é possível optar pela Surpresinha, em que os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acertar o prêmio principal variam conforme a quantidade de números jogados (valor da aposta e chance por número jogado):
Na Quina são premiadas apostas que acertam de 2 a 5 números; a divisão do prêmio é: 35% para quem acertou 5 números, 15% para 4, 10% para 3 e 10% para 2. As informações são do G1.