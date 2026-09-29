Bolão de Cambé acerta quadra na Quina e recebe R$ 18.597,76

Bolão de Cambé levou R$ 18.597,76 ao acertar quatro dezenas na Quina (concurso 7129); prêmio principal acumulou em R$ 12,5 milhões para o próximo sorteio.

Um bolão feito em Cambé, na região Norte do Paraná, ganhou R$ 18.597,76 ao acertar quatro das cinco dezenas sorteadas no concurso 7129 da Quina. O sorteio ocorreu na noite de segunda-feira (28).

Os números sorteados foram: 14 – 22 – 37 – 42 – 60. A aposta vencedora foi registrada na Lotérica Super Sorte; o jogo tinha seis números e foi dividido em 16 cotas.

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas, por isso o prêmio principal acumulou em R$ 12,5 milhões para o sorteio seguinte, previsto para terça-feira (29).

Premiações no concurso 7129

4 acertos: 50 apostas ganhadoras — cada uma recebe R$ 9.298,90;

3 acertos: 4.192 apostas ganhadoras — cada uma recebe R$ 105,63;

2 acertos: 94.162 apostas ganhadoras — cada uma recebe R$ 4,70.

Como funciona a Quina

A Quina realiza seis Sorteio semanais — de segunda a sexta-feira às 21h e aos domingos às 11h. Para jogar, é preciso escolher de 5 a 15 números entre 80; também é possível optar pela Surpresinha, em que os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acertar o prêmio principal variam conforme a quantidade de números jogados (valor da aposta e chance por número jogado):

5 números: R$ 3 — chance 1 em 24.040.016;

6 números: R$ 18 — chance 1 em 4.006.669;

7 números: R$ 63 — chance 1 em 1.144.763;

8 números: R$ 168 — chance 1 em 429.286;

9 números: R$ 378 — chance 1 em 190.794;

10 números: R$ 756 — chance 1 em 95.396;

11 números: R$ 1.386 — chance 1 em 52.035;

12 números: R$ 2.376 — chance 1 em 30.354;

13 números: R$ 3.861 — chance 1 em 18.679;

14 números: R$ 6.006 — chance 1 em 12.008;

15 números: R$ 9.009 — chance 1 em 8.005.

Na Quina são premiadas apostas que acertam de 2 a 5 números; a divisão do prêmio é: 35% para quem acertou 5 números, 15% para 4, 10% para 3 e 10% para 2. As informações são do G1.