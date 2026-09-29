Ciclone extratropical pode provocar tempestades com ventos de até 100 km/h no Paraná

Inmet emitiu alerta laranja; há risco de granizo, chuva intensa (até 60 mm/h ou até 100 mm/dia) e ventos fortes, com início pelo sul do estado

Um ciclone extratropical pode provocar tempestades fortes com ventos de até 100 km/h no Paraná nesta terça-feira (29), informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta laranja de temporais para praticamente todo o estado, exceto a faixa litorânea.

Segundo o Inmet, as nuvens carregadas devem entrar pelo sul paranaense e as tempestades começam por ali antes de se espalharem para outras regiões. Há possibilidade de queda de granizo e de chuva muito intensa — com volumes de até 60 mm por hora ou até 100 mm por dia.

O que já ocorreu

A reportagem do G1 lembra que temporais voltaram ao Paraná no domingo (27), quando queda de granizo e ventos fortes causaram estragos: um quintal ficou parecendo coberto de neve, pedras de gelo chegaram ao tamanho de ovos e ao menos 900 casas foram danificadas. No mesmo dia, as temperaturas chegaram a 39,9ºC no estado.

Por que a mudança no tempo

De acordo com o Inmet, a mudança no tempo se deve à formação de uma área de baixa pressão entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o oceano Atlântico, que originou o novo ciclone extratropical e a frente fria associada.

Previsão para os próximos dias

Para esta terça-feira, a empresa de meteorologia Climatempo prevê chuva de moderada a forte intensidade inicialmente no extremo sul do estado, avançando depois para outras regiões. Há risco de temporais isolados com chuva intensa, trovoadas e rajadas de vento. Em áreas mais ao norte, o tempo deve ficar firme e quente durante boa parte do dia, com chuva isolada entre o fim da tarde e a noite.

Na quarta-feira (30), segundo a Climatempo, o ciclone extratropical tende a se afastar em direção ao oceano, mas a frente fria continua avançando, mantendo o tempo instável no Paraná. O risco de temporais segue elevado, especialmente no norte e em áreas do centro do estado, com possibilidade de raios, granizo e rajadas de vento.

A Climatempo aponta os maiores acumulados previstos para o oeste, centro-sul e norte do estado. Entre os volumes citados estão até 66,04 mm em Santa Helena; 49,66 mm em Ivaiporã e Pinhão; 49,36 mm em Nova Cantu; e mais de 45 mm em Laranjeiras do Sul, Palmital, Goioxim, Guarapuava, Guaraniaçu e Foz do Iguaçu. As máximas previstas chegam a 27°C em cidades do Norte e Noroeste, e as menores temperaturas pela manhã podem ficar próximas de 14°C nas áreas mais frias.

Na quinta-feira (1), a instabilidade deve perder força no estado, com chuva em regiões isoladas e volumes menores. Na sexta-feira (2), a Climatempo prevê tempo mais estável na maior parte do Paraná, com pouca chuva prevista e maiores acumulados restritos principalmente ao litoral; à tarde, o calor pode voltar no oeste e noroeste, com máximas de até 30°C nessas áreas.

Monitoramento por satélite

Satélites meteorológicos vêm sendo usados para monitorar o desenvolvimento das nuvens. O site do Simepar disponibiliza imagens do satélite GOES-16 no canal do infravermelho, atualizadas a cada 15 minutos, que ajudam a identificar nuvens mais altas e com maior potencial de temporais.

Informações citadas: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Climatempo, segundo G1.