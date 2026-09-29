Ciclone extratropical pode provocar tempestades com ventos de até 100 km/h no Paraná

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um ciclone extratropical pode provocar tempestades fortes com ventos de até 100 km/h no Paraná nesta terça-feira (29), informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta laranja de temporais para praticamente todo o estado, exceto a faixa litorânea.
Segundo o Inmet, as nuvens carregadas devem entrar pelo sul paranaense e as tempestades começam por ali antes de se espalharem para outras regiões. Há possibilidade de queda de granizo e de chuva muito intensa — com volumes de até 60 mm por hora ou até 100 mm por dia.
A reportagem do G1 lembra que temporais voltaram ao Paraná no domingo (27), quando queda de granizo e ventos fortes causaram estragos: um quintal ficou parecendo coberto de neve, pedras de gelo chegaram ao tamanho de ovos e ao menos 900 casas foram danificadas. No mesmo dia, as temperaturas chegaram a 39,9ºC no estado.
De acordo com o Inmet, a mudança no tempo se deve à formação de uma área de baixa pressão entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o oceano Atlântico, que originou o novo ciclone extratropical e a frente fria associada.
Para esta terça-feira, a empresa de meteorologia Climatempo prevê chuva de moderada a forte intensidade inicialmente no extremo sul do estado, avançando depois para outras regiões. Há risco de temporais isolados com chuva intensa, trovoadas e rajadas de vento. Em áreas mais ao norte, o tempo deve ficar firme e quente durante boa parte do dia, com chuva isolada entre o fim da tarde e a noite.
Na quarta-feira (30), segundo a Climatempo, o ciclone extratropical tende a se afastar em direção ao oceano, mas a frente fria continua avançando, mantendo o tempo instável no Paraná. O risco de temporais segue elevado, especialmente no norte e em áreas do centro do estado, com possibilidade de raios, granizo e rajadas de vento.
A Climatempo aponta os maiores acumulados previstos para o oeste, centro-sul e norte do estado. Entre os volumes citados estão até 66,04 mm em Santa Helena; 49,66 mm em Ivaiporã e Pinhão; 49,36 mm em Nova Cantu; e mais de 45 mm em Laranjeiras do Sul, Palmital, Goioxim, Guarapuava, Guaraniaçu e Foz do Iguaçu. As máximas previstas chegam a 27°C em cidades do Norte e Noroeste, e as menores temperaturas pela manhã podem ficar próximas de 14°C nas áreas mais frias.
Na quinta-feira (1), a instabilidade deve perder força no estado, com chuva em regiões isoladas e volumes menores. Na sexta-feira (2), a Climatempo prevê tempo mais estável na maior parte do Paraná, com pouca chuva prevista e maiores acumulados restritos principalmente ao litoral; à tarde, o calor pode voltar no oeste e noroeste, com máximas de até 30°C nessas áreas.
Satélites meteorológicos vêm sendo usados para monitorar o desenvolvimento das nuvens. O site do Simepar disponibiliza imagens do satélite GOES-16 no canal do infravermelho, atualizadas a cada 15 minutos, que ajudam a identificar nuvens mais altas e com maior potencial de temporais.
Informações citadas: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Climatempo, segundo G1.