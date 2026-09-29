Viet Tan acusa Vietnam de sequestrar ativistas Australian e norueguês no Camboja

Autoridades vietnamitas confirmam prisão em 18 de setembro e dizem que entraram com documentos falsos; Viet Tan afirma que foram levados do Camboja

O grupo pró-democracia Viet Tan acusou o governo do Vietnam de ter sequestrado dois de seus membros — um cidadão Australian e outro norueguês — no Camboja e levado-os para o território vietnamita. As informações foram relatadas pela BBC, que cita comunicados do próprio Viet Tan e reportagens da mídia estatal vietnamita.

Fatos e acusações

Segundo Viet Tan, os ativistas Tran Hiep (citizen Australian) e Nguyen Duc Thuan (citizen norueguês) estavam viajando no distrito fronteiriço de Kaoh Andaet, no sul do Camboja, quando desapareceram e não foram mais contatados desde 18 de setembro. O grupo afirmou que os dois foram abducted no Camboja e levados de forma forçada ao Vietnam.

Autoridades vietnamitas confirmaram a detenção de Tran e Nguyen e informaram que eles foram detidos na fronteira em Tay Ninh no dia 18 de setembro, junto a um terceiro homem identificado pelas autoridades como Thai Cong Truong Son. A mídia estatal vietnamita afirmou que os três admitiram ser membros do Viet Tan, que o governo vietnamita considera uma organização terrorista, e que carregavam documentos falsos com a intenção de entrar ilegalmente no país para realizar atividades terroristas e de sabotagem.

Na segunda-feira, as autoridades vietnamitas registraram a abertura de investigação e acusaram os detidos de associação a organização terrorista, enquanto procuram esclarecer os atos criminosos atribuídos a eles.

Reações

Viet Tan descreveu a prisão como uma "brilhante fabricação destinada a ocultar o fato de que os membros do Viet Tan foram abduzidos no Camboja e levados à força para o Vietnam". O grupo afirmou que a ação constitui um caso de "repressão transnacional" e violaria a soberania do Camboja e princípios do direito internacional.

A esposa de Tran, Chloe Dang, disse à imprensa Australian que ele estava se encontrando com ativistas pró-democracia no Camboja e não tinha intenção de entrar no Vietnam, e que deveria ter se encontrado com ela em Bangkok para embarcar em um voo de retorno à Austrália.

Phil Robertson, identificado pela BBC como Director de Asia Human Rights and Labor Advocates, afirmou que a confirmação das detenções pelas autoridades vietnamitas "demonstra mais uma vez que Hanói é, provavelmente, o praticante mais cruel e pernicioso de repressão transnacional hoje no Sudeste Asiático" e chamou o episódio de "uma afronta inaceitável".

Situação atual

Tran Hiep e Nguyen Duc Thuan permanecem detidos segundo informações governamentais do Vietnam, que também mencionaram a investigação em curso. O Viet Tan nega as acusações e mantém que os homens foram levados do Camboja. A BBC informou que autoridades vietnamitas e cambojanas foram contactadas para comentar o caso.

Fonte: BBC, conforme comunicados do Viet Tan e reportagens da mídia estatal vietnamita.