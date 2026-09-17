Luciano Hang anuncia premiação de R$ 25 milhões para funcionários da Havan no fim de 2026

Luciano Hang revela que 25 mil colaboradores da Havan serão contemplados com um prêmio especial de R$ 1 mil cada, totalizando R$ 25 milhões em bonificações

O empresário Luciano Hang anunciou, na última terça-feira (15), uma premiação de fim de ano para os colaboradores da Havan. A notícia, que gerou grande expectativa nas redes sociais, confirma a distribuição de R$ 25 milhões para 25 mil funcionários da companhia.

O anúncio encerra um período de suspense iniciado pelo próprio empresário no final de agosto, quando ele passou a exibir uma maleta identificada como confidencial. O valor definido para este ano representa o dobro do que foi pago pela empresa no ano anterior.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, este benefício faz parte de uma estratégia de reconhecimento da empresa, que celebra, em 2026, quatro décadas de atividades no mercado brasileiro.

Terceira edição da premiação especial

Segundo a Havan, esta é a terceira edição da iniciativa de bonificação extra para os trabalhadores. O valor de R$ 1 mil por Funcionária é um marco importante no ano em que a rede completa 40 anos de história.

O empresário Luciano Hang destacou que a premiação é um reflexo direto da cultura interna da companhia, que prioriza a meritocracia entre seus colaboradores.

Critérios para o recebimento do bônus

“Aqui na Havan, prezamos pela meritocracia: quem não falta, cumpre as metas e se dedica o ano inteiro tem que ser reconhecido”, declarou Luciano Hang ao comunicar a decisão aos funcionários.

FAQ: Perguntas e Respostas

Qual o valor total da premiação anunciada pela Havan? O valor total é de R$ 25 milhões, sendo que cada um dos 25 mil funcionários deve receber R$ 1 mil.

Qual é o critério para ganhar o prêmio? O bônus é voltado para funcionários que cumprem metas, possuem assiduidade e demonstram dedicação contínua ao longo do ano.

Esta é a primeira vez que a Havan faz essa premiação? Não, esta é a terceira edição da premiação especial realizada pela empresa.

O valor é igual ao do ano passado? Não, o valor de R$ 1 mil por Funcionária representa o dobro do que foi pago na edição anterior.

O que motivou o anúncio neste momento? A empresa busca reconhecer o esforço dos colaboradores no ano em que a rede completa 40 anos de atividade.