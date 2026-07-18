Bruna Marquezine: vídeo com Shawn gera polêmica – 17/07/2026 – Celebridades

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São Paulo (SP)
Um gesto de Bruna Marquezine durante um café da manhã com Shawn Mendes no Rio de Janeiro virou assunto nas redes sociais. Internautas passaram a debater se a atriz teria pago a conta do cantor canadense após um vídeo do casal em um quiosque de São Conrado, na zona sul da cidade, viralizar nesta quinta-feira (16).
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