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Bruna Marquezine: vídeo com Shawn gera polêmica - 17/07/2026 - Celebridades

Bruna Marquezine: vídeo com Shawn gera polêmica – 17/07/2026 – Celebridades

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Bruna Marquezine: vídeo com Shawn gera polêmica - 17/07/2026 - Celebridades
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador - Webert Belicio/AgNews

São Paulo (SP)

Um gesto de Bruna Marquezine durante um café da manhã com Shawn Mendes no Rio de Janeiro virou assunto nas redes sociais. Internautas passaram a debater se a atriz teria pago a conta do cantor canadense após um vídeo do casal em um quiosque de São Conrado, na zona sul da cidade, viralizar nesta quinta-feira (16).

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