Restaurante Manu entra em plataforma dos 50 melhores do mundo

Um dos restaurantes mais premiados de Curitiba conquistou mais um reconhecimento internacional. O Restaurante Manu, comandado pela chef Manu Buffara, passou a integrar a plataforma 50 Best Discovery, iniciativa ligada ao The World’s 50 Best Restaurants, considerada uma das principais vitrines da gastronomia mundial.

A seleção reúne restaurantes, bares e hotéis recomendados pelos especialistas que compõem o corpo de votação do World’s 50 Best. Ao todo, a plataforma reúne estabelecimentos de mais de 260 cidades ao redor do mundo e funciona como um guia internacional de destinos gastronômicos.

Instalado no bairro Cabral, o Manu é conhecido por valorizar ingredientes brasileiros, produtores locais e a sazonalidade dos alimentos. A casa já acumula reconhecimentos nacionais e internacionais e, agora, passa a figurar entre os endereços recomendados pela rede de especialistas do 50 Best Discovery.

A chef Manu Buffara é considerada uma das principais representantes da gastronomia brasileira contemporânea. Ao longo da carreira, recebeu diversas premiações internacionais e ajudou a colocar Curitiba no roteiro da alta gastronomia mundial.

Restaurante Manu e as texturas naturais

A inclusão na plataforma internacional chega em um momento de renovação do restaurante. O Manu acaba de apresentar o menu degustação “Elemento 2026”, que traduz a filosofia desenvolvida pela chef ao longo de mais de uma década de pesquisa. A experiência valoriza a essência dos ingredientes, priorizando sabores e texturas naturais, com respeito à sazonalidade e à origem dos insumos.

A plataforma 50 Best Discovery é atualizada periodicamente com base nas recomendações dos mais de 3 mil integrantes da academia de votação do World’s 50 Best, formada por chefs, jornalistas especializados e profissionais da gastronomia de diferentes países. Além disso, o Restaurante Manu também é o 35º melhor restaurante da América Latina, no ranking Latin America’s 50 Best Restaurants 2023.