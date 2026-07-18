Motociclista sofre queda ao passar reto em curva na Avenida Assunção

Um motociclista de 23 anos ficou ferido na madrugada deste sábado (18) após sofrer uma queda na Avenida Assunção, no cruzamento com a Rua Curitiba, em Cascavel.

Pelas informações levantadas no local, o jovem seguia pela avenida quando não conseguiu contornar a rotatória, passou sobre o canteiro central e caiu. A dinâmica exata do acidente ainda será apurada.

Socorristas do SIATE foram mobilizados para prestar atendimento à vítima, que sofreu contusão no crânio e um corte contuso na face. Após os primeiros socorros, o rapaz foi encaminhado à UPA Tancredo Neves. Já a motocicleta seria retirada do local por familiares.