Motociclista sofre queda ao passar reto em curva na Avenida Assunção

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Por Redação
Atualizado em
Um motociclista de 23 anos ficou ferido na madrugada deste sábado (18) após sofrer uma queda na Avenida Assunção, no cruzamento com a Rua Curitiba, em Cascavel.
Pelas informações levantadas no local, o jovem seguia pela avenida quando não conseguiu contornar a rotatória, passou sobre o canteiro central e caiu. A dinâmica exata do acidente ainda será apurada.
Socorristas do SIATE foram mobilizados para prestar atendimento à vítima, que sofreu contusão no crânio e um corte contuso na face. Após os primeiros socorros, o rapaz foi encaminhado à UPA Tancredo Neves. Já a motocicleta seria retirada do local por familiares.
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