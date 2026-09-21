Homem de 69 anos fica ferido ao cair de bicicleta no centro de Cascavel

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Um homem de 69 anos ficou ferido após cair de bicicleta na noite de domingo, 20 de setembro de 2026, na região central de Cascavel. Segundo o CGN, a queda ocorreu na Rua Carlos de Carvalho.
Com o impacto, a vítima bateu o rosto contra o chão e teve cortes na face, incluindo um ferimento no supercílio e outro no nariz. Após o atendimento inicial, ele foi encaminhado à UPA Tancredo para avaliação médica, informa o CGN.
O incidente aconteceu na Rua Carlos de Carvalho, na área central da cidade. A informação sobre o local e as circunstâncias da queda foi divulgada pelo CGN.
De acordo com o CGN, os ferimentos relatados foram cortes na região do supercílio e no nariz, causados pela batida do rosto no chão. A vítima recebeu atendimento no local e em seguida foi encaminhada à UPA Tancredo para avaliação médica.