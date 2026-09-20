Candidatos ao governo do Paraná visitam feiras, participam de atos e conversas com moradores no domingo

Agenda dominical dos candidatos ao governo do Paraná teve visitas a feiras, caminhadas, atos e conversas com moradores em várias cidades do estado.

Várias candidaturas ao governo do Paraná realizaram atividades públicas neste domingo (20), com agendas que incluíram visitas a feiras, caminhadas, panfletagens e atos em diferentes municípios do estado, segundo o G1.

Alguns candidatos não tiveram compromissos públicos divulgados pela equipe.

Atividades por Candidatos

Sergio Moro (PL) : participou de uma caminhada na Feira do Cincão, em Londrina.

: participou de uma caminhada na Feira do Cincão, em Londrina. Adriano Funileiro (PCO) : começou o dia na feirinha do Largo da Ordem, em Curitiba; em seguida participou de reunião com militantes e realizou panfletagem e conversa com a população na Praça Santos Andrade.

: começou o dia na feirinha do Largo da Ordem, em Curitiba; em seguida participou de reunião com militantes e realizou panfletagem e conversa com a população na Praça Santos Andrade. Alexandre Salomão (Mobiliza) : visitou a feira do Largo da Ordem pela manhã e, à tarde, foi a Colombo (Região Metropolitana de Curitiba) para conversas com moradores e comerciantes e gravação de conteúdo de campanha.

: visitou a feira do Largo da Ordem pela manhã e, à tarde, foi a Colombo (Região Metropolitana de Curitiba) para conversas com moradores e comerciantes e gravação de conteúdo de campanha. Luiz França (Missão): esteve na Praça Santos Andrade, em Curitiba, para acompanhar o Candidatos à Presidência Renan Santos.

Samuel Mattos (PSTU) : participou de um ato pró-meio ambiente na região central de Curitiba.

: participou de um ato pró-meio ambiente na região central de Curitiba. Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) : não tiveram agenda pública divulgada.

e : não tiveram agenda pública divulgada. Tayná Miessa (UP): não divulgou agenda.

Contexto eleitoral

segundo G1, a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto e desde então candidatos podem pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e divulgar propostas conforme as regras da Justiça Eleitoral.

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro, segundo o G1.