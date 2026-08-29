Lula destaca educação e Flávio Bolsonaro foca em segurança na propaganda eleitoral no rádio

A estreia da propaganda eleitoral no rádio mostrou duas estratégias claras dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL. Lula concentrou sua mensagem na área da educação, destacando a abertura de institutos federais, universidades e o programa Pé-de-Meia para o ensino médio. Já Flávio Bolsonaro destiou seu tempo para abordar segurança pública, inflação e endividamento, buscando se aproximar do eleitorado feminino e reforçar seu perfil pessoal.

Segundo o material divulgado pela campanha de Lula, que concorre à reeleição, também foi defendido o fim da jornada de trabalho na escala 6×1, apresentado como projeto do presidente. A campanha utilizou ainda um ritmo de música sertaneja com o bordão “Brasil pronto para mais”, enfatizando o cuidado com pessoas vulneráveis. A propaganda de Lula reproduziu áudios de Flávio Bolsonaro falando sobre pedido de dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, caso ainda sob investigação, e o classificou como “o pior dos Bolsonaros”.

Foco de Lula na educação e inclusão social

Nos quase cinco minutos e meio destinados à sua propaganda, Lula ressaltou avanços no setor educacional, com investimentos e inaugurações em educação federal. Seu discurso teve um tom de defesa de projetos sociais, reiterando atenção às pessoas vulneráveis no país. O destaque à retirada da escala 6×1 no trabalho reforça uma pauta importante para trabalhadores e sindicatos.

Propaganda de Flávio Bolsonaro enfatiza segurança e questões econômicas

Flávio Bolsonaro dedicou seus 4 minutos e 20 segundos iniciais falando em sequência sobre crime organizado, inflação e endividamento. O candidato evitou mencionar diretamente acusações contra o filho de Lula, Lulinha, e focou em criticar gargalos na segurança pública e aumento dos preços. Um mote da sua campanha foi o contraste entre as “cenas bonitas” do atual governo e o “Brasil real” que ele busca mostrar.

Aproximação com eleitorado feminino e perfil pessoal de Flávio

Além dos temas gerais, a campanha de Flávio tentou se aproximar das mulheres, após uma crise pública gerada por críticas de Michelle Bolsonaro ao candidato em junho de 2026, episódio que depois foi diluído com aparições conjuntas. Flávio destacou sua família, mencionando esposa e filhas, enquanto a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro foi citada sem ser o foco principal.

Críticas mútuas e controvérsias no rádio

A campanha de Lula usou o espaço para reproduzir áudios que envolvem Flávio Bolsonaro em pedido de financiamento para o filme “Dark Horse” e mencionou denúncias como o caso das rachadinhas e a investigação por lavagem de dinheiro, embora as provas tenham sido anuladas por decisão judicial. Em contraponto, Flávio buscou manter a crítica longe de acusações diretas contra o entorno do presidente, privilegiando a segurança e a economia como seus temas centrais no rádio.

Perguntas frequentes

Qual foi o foco principal da propaganda eleitoral de Lula no rádio?

Lula concentrou sua mensagem na educação, destacando a expansão de institutos federais, universidades e o programa Pé-de-Meia para o ensino médio, além de defender o fim da jornada 6×1 de trabalho.

Quais temas Flávio Bolsonaro priorizou em sua estreia no rádio?

Flávio falou principalmente sobre segurança pública, inflação e endividamento, buscando apresentar um perfil pessoal e se aproximar do eleitorado feminino.

Como a campanha de Lula utilizou as críticas a Flávio Bolsonaro nessa propaganda?

A campanha de Lula reproduziu áudios que envolvem Flávio em pedido de dinheiro a um banqueiro para financiar filme político e citou investigações e denúncias relacionadas ao senador, ressaltando controvérsias.