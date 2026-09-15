Cacique Raoni Metuktire, ícone da causa indígena, inicia cuidados paliativos aos 94 anos em Mato Grosso

O cacique Raoni Metuktire, uma das figuras mais emblemáticas na defesa dos povos originários e da Amazônia, está sob cuidados paliativos em sua residência.

O líder indígena, de 94 anos, enfrenta um quadro de câncer no aparelho digestório. A informação foi confirmada na segunda-feira, dia 14 de setembro de 2026, pelo Instituto Raoni por meio de suas redes sociais.

De acordo com o comunicado oficial, o cacique está sendo acompanhado por uma equipe médica e por seus familiares em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. O objetivo central deste momento é garantir o conforto e a qualidade de vida do líder.

Conforme os dados divulgados pela fonte, a decisão pelos cuidados paliativos foi tomada após uma avaliação criteriosa das condições clínicas de Raoni e dos riscos que tratamentos mais agressivos poderiam oferecer à sua saúde.

Histórico de saúde e diagnóstico

O ano de 2026 foi marcado por desafios para o cacique Raoni. Ele passou por diversas internações devido a agravamentos em seu estado de saúde. Em junho, uma emergência médica exigiu sua transferência para São Paulo.

Na ocasião, ele apresentava uma grave obstrução intestinal causada por um tumor. No Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Raoni foi submetido a uma gastroenteroanastomose, procedimento cirúrgico que permitiu a criação de uma nova passagem para alimentos.

Exames posteriores confirmaram o diagnóstico de um adenocarcinoma pouco diferenciado. A equipe médica optou por focar no controle da dor e na prevenção de complicações, priorizando o bem-estar do paciente diante de sua idade avançada.

Assistência médica e espiritual

O protocolo de cuidados paliativos adotado para o cacique Raoni inclui uma abordagem multidisciplinar. A assistência conta com o suporte de profissionais de enfermagem, fisioterapia e cuidados especializados com a hidratação e a alimentação.

Além da medicina ocidental, o atendimento respeita profundamente a cultura Mẽbêngôkre. O Instituto Raoni ressaltou que o cuidado também envolve a dimensão espiritual, contando com a presença de pajés de confiança do líder.

A atenção é descrita como intercultural, prezando pela língua, pelas escolhas pessoais e pelas referências espirituais de Raoni, que é pajé e dedicou décadas de sua vida à luta pelos direitos indígenas e pela preservação da floresta.

Legado de luta pela Amazônia

Raoni Metuktire é reconhecido mundialmente por sua atuação incansável na defesa dos territórios indígenas e da preservação ambiental. Sua trajetória tornou-se um símbolo da resistência contra o desmatamento e pelo respeito aos direitos humanos.

Sua voz ecoou em diversos países, colocando a proteção da Amazônia no centro do debate global. Hoje, o foco de seus apoiadores e familiares está voltado exclusivamente para oferecer conforto, dignidade e respeito ao cacique neste momento delicado de sua vida.

Perguntas frequentes sobre o estado de saúde do cacique Raoni

Qual é o estado de saúde atual do cacique Raoni?

Raoni, de 94 anos, está recebendo cuidados paliativos em casa, em Peixoto de Azevedo (MT), após ser diagnosticado com câncer no aparelho digestório.

Por que ele não está realizando tratamentos agressivos?

As equipes médicas indicaram os cuidados paliativos considerando a idade do cacique, suas condições clínicas gerais e os riscos associados a procedimentos mais invasivos.

Quais cuidados estão sendo oferecidos a ele?

Ele recebe assistência médica, de enfermagem, fisioterapia e cuidados com alimentação. O tratamento também inclui acompanhamento espiritual por pajés de sua confiança.

Onde ele passou por cirurgia em 2026?

Em junho de 2026, Raoni foi transferido para o Hospital São Paulo, da Unifesp, onde passou por uma gastroenteroanastomose para contornar uma obstrução intestinal.

Qual é a importância da atuação de Raoni?

Raoni é uma das principais lideranças indígenas brasileiras, com reconhecimento internacional pela defesa da Amazônia, dos territórios e dos direitos dos povos indígenas.