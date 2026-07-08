Cães desnutridos e filhote morto: Homem é preso após denúncia de maus-tratos no Santa Cruz

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Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais em uma residência no Bairro Santa Cruz, em Cascavel no final da tarde desta quarta-feira (8).
No local, os agentes da Guarda Municipal constataram a presença de diversos cães, inclusive filhotes, em situação deplorável. Os animais estavam magros, debilitados e não tinham acesso adequado à cuidados básicos, como abrigo, alimentação e água.
Conforme informações apuradas pela CGN, no total havia cinco cães adultos e dois filhotes, sendo que um dos filhotes morreu durante o atendimento da ocorrência.
Após a prisão, o detido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.
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