Calendário oficial de corridas de rua no Tocantins em setembro: veja datas e locais das provas

O mês de setembro chegou com uma agenda movimentada para os entusiastas da corrida de rua no Tocantins, com cinco provas confirmadas em diferentes cidades do estado.

Os corredores profissionais e amadores que buscam desafios já podem se organizar para participar das competições previstas para as cidades de Abreulândia, Araguaína e Palmas. O calendário promete agitar o cenário esportivo regional ao longo de todo o mês.

Conforme informação divulgada pelo ge, a programação foi estruturada para oferecer opções variadas para quem deseja manter o ritmo de treinos ou estrear em provas oficiais. A organização recomenda que os participantes fiquem atentos aos prazos de inscrição.

Agenda de provas em setembro

O circuito começa com a Corrida com Elas, que será realizada no dia 11 de setembro, uma sexta-feira, na cidade de Abreulândia. Logo na sequência, no domingo, dia 13, acontecem simultaneamente a 2ª Corrida Estrondo Runners, em Axixá do Tocantins, e a 3ª Corrida de Rua da Unimed Araguaína, na cidade de Araguaína.

Eventos esportivos em Palmas

A capital do estado, Palmas, também terá destaque no calendário de setembro. No dia 20 de setembro, um domingo, a cidade sedia o Circuito Eco Run. Já no dia 27 de setembro, também em um domingo, ocorre o Circuito das Estações 2026 – Primavera, fechando o cronograma de competições do mês.

Dicas para os corredores

Para quem está iniciando ou quer melhorar o desempenho, é fundamental escolher o equipamento adequado. Especialistas sugerem que o Atletas procure o tênis ideal para o seu tipo de pisada e para o terreno onde a prova será realizada, garantindo assim mais conforto e segurança durante o percurso.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Quantas corridas de rua estão previstas no Tocantins para setembro?

Ao todo, estão agendadas cinco corridas de rua em diversas cidades do estado.

2. Quais cidades receberão as provas?

As cidades de Abreulândia, Axixá do Tocantins, Araguaína e Palmas sediarão os eventos esportivos.

3. Existe alguma prova voltada para o público feminino?

Sim, a Corrida com Elas está confirmada para o dia 11 de setembro em Abreulândia.

4. Qual é a data da 3ª Corrida de Rua da Unimed Araguaína?

O evento está marcado para o dia 13 de setembro, um domingo.

5. Onde encontrar os links para inscrição?

Os interessados devem buscar os links de inscrição diretamente nos sites oficiais de cada evento, conforme orientado pelo ge.