Jovem de 18 anos morre eletrocutada ao estender roupa com máquina ligada em Pinhalão

Paola Azevedo foi atingida por descarga após pisar em extensão com fio descascado conectada a máquina de lavar; Polícia Civil investiga.

Uma jovem de 18 anos, identificada como Paola Azevedo, morreu após ser eletrocutada enquanto estendia roupas em Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso ocorreu na quinta-feira (1º).

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima usou uma extensão com o fio descascado para ligar a máquina de lavar. Ao pisar no fio enquanto estendia as roupas, ela recebeu uma descarga elétrica.

Atendimento e sepultamento

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestaram atendimento, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e chegou ao hospital sem vida. O corpo foi sepultado na quinta-feira em Pinhalão.

Orientações dos bombeiros

O tenente André Brito, do Corpo de Bombeiros, afirmou: “Se for tirar alguma roupa ou fazer alguma manutenção, tem que tirar a máquina ou a secadora da tomada”. Ele também recomendou que, ao ligar equipamentos elétricos, as pessoas estejam com as mãos secas e usando calçado, e que tomadas e fiações estejam em boas condições.

Investigação

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.