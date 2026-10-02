Jovem de 18 anos morre eletrocutada ao estender roupa com máquina ligada em Pinhalão

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Uma jovem de 18 anos, identificada como Paola Azevedo, morreu após ser eletrocutada enquanto estendia roupas em Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso ocorreu na quinta-feira (1º).
Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima usou uma extensão com o fio descascado para ligar a máquina de lavar. Ao pisar no fio enquanto estendia as roupas, ela recebeu uma descarga elétrica.
Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestaram atendimento, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e chegou ao hospital sem vida. O corpo foi sepultado na quinta-feira em Pinhalão.
O tenente André Brito, do Corpo de Bombeiros, afirmou: “Se for tirar alguma roupa ou fazer alguma manutenção, tem que tirar a máquina ou a secadora da tomada”. Ele também recomendou que, ao ligar equipamentos elétricos, as pessoas estejam com as mãos secas e usando calçado, e que tomadas e fiações estejam em boas condições.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.