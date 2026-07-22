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Câmera flagra acidente entre dois veículos em rotatória de Ubiratã
Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta terça-feira (21), na rotatória entre a Avenida Ascânio Moreira de Carvalho e a Avenida Dos Pioneiros, em Ubiratã.
A colisão envolveu dois automóveis e mobilizou equipes de resgate, que estiveram no local para prestar atendimento às vítimas.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento exato da colisão. O vídeo mostra a dinâmica do acidente e poderá auxiliar na apuração das circunstâncias que levaram à batida.
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