Câmera registra forte colisão entre carro e moto no Centro de Cascavel; duas pessoas ficaram feridas

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (27), no cruzamento das ruas Recife e Nereu Ramos, na região central de Cascavel.

As imagens mostram a colisão entre os veículos e, logo após o impacto, o casal que ocupava a motocicleta sendo arremessado ao asfalto. Na sequência, o condutor de um Chevrolet Corsa que passava pelo local atravessa o veículo na pista para proteger as vítimas e evitar que elas fossem atingidas por outros automóveis.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento às duas vítimas. O homem e a mulher apresentavam contusões e escoriações pelo corpo. Após os primeiros socorros, ambos foram encaminhados a uma unidade hospitalar para reavaliação médica e medicação.

As imagens da câmera de segurança poderão auxiliar na investigação sobre a dinâmica da colisão.