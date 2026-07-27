🚨 PLANTÃO DAS PÉROLAS |

“VOCÊ NÃO RESOLVE NADA!” 😂🎤

Mais um episódio que entrou para a coleção de entrevistas inusitadas na porta de delegacias.

Carlos Maia, conhecido como “Maria Clara”, foi preso em Bacabal (MA), suspeito de tentativa de homicídio após um desentendimento envolvendo um facão. Segundo as informações divulgadas, a motivação teria sido uma suposta agressão sofrida por sua mãe.

Na chegada à delegacia, um repórter tentou conversar com o suspeito, mas a resposta chamou a atenção pela sinceridade e rapidamente viralizou nas redes sociais:

🗣️ “Não preciso falar nada pra vocês, nada! Eu tenho direito de só falar para o delegado e para o advogado.”

Quando o jornalista insistiu nas perguntas, veio a frase que virou meme:

🗣️ “Você não resolve nada!” 😂

O vídeo acumulou milhares de compartilhamentos e passou a integrar a lista de entrevistas curiosas que viralizam na internet, mostrando que, às vezes, uma única resposta é suficiente para conquistar as redes sociais.

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