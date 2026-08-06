CAMINHÃO COM 110 CAIXAS DE VINHO ARGENTINO É APREENDIDO NA BR-369 EM CORBÉLIA

Um caminhão carregado com 110 caixas de vinho de origem argentina foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (5), na BR-369, em Corbélia.

A ocorrência foi registrada nas proximidades do trevo de Ouro Verde do Piquiri, após equipes do Choque e da RPA de Corbélia receberem informações de que um caminhão estaria transportando mercadorias de origem ilícita.

Durante a abordagem, o motorista negou inicialmente qualquer irregularidade. No entanto, durante uma vistoria detalhada no veículo, ele acabou confessando que transportava cerca de 60 caixas de vinho argentino.

O caminhão foi conduzido até a sede do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), onde a carga foi conferida. Na contagem final, os policiais constataram a presença de 110 caixas de vinho de origem estrangeira.

Diante da situação, a equipe entrou em contato com o delegado de plantão da Polícia Federal, que orientou que o veículo e a mercadoria fossem apresentados à Receita Federal, responsável pelos procedimentos cabíveis.

O motorista foi qualificado e liberado após o registro da ocorrência. Já o caminhão e toda a carga apreendida permaneceram à disposição da Receita Federal.

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