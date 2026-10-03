Campanha Brasil Sem Desperdício mobiliza sociedade contra o desperdício

Programa Brasil Sem Desperdício, do WWF-Brasil e do Waste & Resources Action Programme, busca reduzir 30% de perda na produção e engajar a sociedade

Uma campanha do programa Brasil Sem Desperdício chama atenção para a disparidade entre o desperdício de cerca de 30% do que é produzido no país e as 55 milhões de brasileiras e brasileiros que vivem algum nível de insegurança alimentar, segundo dados do IBGE. A iniciativa é fruto de uma cooperação entre WWF-Brasil e o Waste & Resources Action Programme, segundo CGN.

Para aproximar a mensagem do cotidiano, a campanha usa o termo xepa — referência às sobras do fim da feira — e promove ações ao longo de outubro, mês que inclui o Dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro.

O que é o Brasil Sem Desperdício

O programa é apresentado pela campanha como uma tentativa de mudar padrões culturais e práticas de consumo que levam à rejeição de alimentos próprios para consumo por motivos estéticos ou pela ideia de abundância. Como destaca Luiza Soares, líder do programa Brasil Sem Desperdício, “A iniciativa parte da compreensão de que o desperdício não acontece apenas por falta de planejamento, mas também por padrões culturais que nos levam a rejeitar alimentos perfeitamente próprios para consumo por questões estéticas ou pela ideia equivocada de abundância”.

Ações previstas em outubro

Ao longo de todo o mês de outubro, a campanha promove atividades em feiras e em restaurantes populares com participação da atriz Laila Zaid e da chef Bel Coelho para debater aproveitamento de alimentos e práticas de redução de perdas, conforme informações publicadas pela CGN. O calendário inclui iniciativas ligadas ao Dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro.

Convocação por colaboração

O programa busca engajamento amplo, reunindo consumidores, empresas do setor alimentício, organizações sociais e pesquisadores. Segundo Luiza Soares, “A transformação não virá de iniciativas isoladas, ela depende da capacidade de empresas, governos, academia e sociedade colaborarem em torno de um objetivo comum, compartilhando aprendizados e definindo novos padrões”. A campanha enfatiza que o desperdício é ao mesmo tempo uma ineficiência econômica, uma pressão ambiental e uma injustiça social.