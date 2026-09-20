Candidatos ao governo do Paraná intensificam ações de rua neste sábado

Neste sábado (19), candidatos fizeram carreatas, caminhadas e panfletagens em diferentes regiões do estado, segundo o G1.

De acordo com o G1, candidatos ao governo do Paraná intensificaram neste sábado (19) a presença nas ruas do estado, realizando carreatas, caminhadas e panfletagens em diversas regiões.

Principais atividades registradas

Requião Filho (PDT) : cumpriu agenda no litoral, em Paranaguá, com uma carreata que partiu da Praça Tupi, na Vila Guarani.

: cumpriu agenda no litoral, em Paranaguá, com uma carreata que partiu da Praça Tupi, na Vila Guarani. Sandro Alex (PSD) : fez carreata pela manhã em Cascavel (saída pela Avenida Tancredo Neves) e seguiu à tarde por encontros com apoiadores em Foz do Iguaçu (bairro Três Lagoas) e em Medianeira (Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Comunidade Bom Pastor, bairro Belo Horizonte). À noite participou de um congresso da União da Mocidade das Assembleias de Deus no Estado do Paraná, na Área Industrial de Medianeira.

: fez carreata pela manhã em Cascavel (saída pela Avenida Tancredo Neves) e seguiu à tarde por encontros com apoiadores em Foz do Iguaçu (bairro Três Lagoas) e em Medianeira (Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Comunidade Bom Pastor, bairro Belo Horizonte). À noite participou de um congresso da União da Mocidade das Assembleias de Deus no Estado do Paraná, na Área Industrial de Medianeira. Sergio Moro (PL) : participou de caminhadas e carreatas por cinco cidades do Norte do estado, incluindo atividades em Apucarana (saída da Praça Rui Barbosa), Arapongas (saída da Rua Drongo, em frente à Igreja Matriz), Londrina (evento na Rua Sergipe) e carreatas em Rolândia (saída da Avenida dos Girassóis) e Cambé (saída da Rua Esperança). Em Cambé, também participou de um jantar da maçonaria.

: participou de caminhadas e carreatas por cinco cidades do Norte do estado, incluindo atividades em Apucarana (saída da Praça Rui Barbosa), Arapongas (saída da Rua Drongo, em frente à Igreja Matriz), Londrina (evento na Rua Sergipe) e carreatas em Rolândia (saída da Avenida dos Girassóis) e Cambé (saída da Rua Esperança). Em Cambé, também participou de um jantar da maçonaria. Adriano Funileiro (PCO) : iniciou o dia com panfletagem e conversa com trabalhadores próximo à rodoferroviária de Curitiba; depois participou de ação de venda de materiais do partido na Rua XV de Novembro, no Centro. Às 13h fez transmissão da “Análise Política da Semana” com Rui Costa Pimenta, no Centro Cultural Benjamin Péret (CCBP), em Curitiba.

: iniciou o dia com panfletagem e conversa com trabalhadores próximo à rodoferroviária de Curitiba; depois participou de ação de venda de materiais do partido na Rua XV de Novembro, no Centro. Às 13h fez transmissão da “Análise Política da Semana” com Rui Costa Pimenta, no Centro Cultural Benjamin Péret (CCBP), em Curitiba. Alexandre Salomão (Mobiliza) : concentrou atividades nos bairros Boqueirão e Alto Boqueirão, em Curitiba, na região da Rua Francisco Derosso, com caminhada e conversas com moradores e comerciantes.

: concentrou atividades nos bairros Boqueirão e Alto Boqueirão, em Curitiba, na região da Rua Francisco Derosso, com caminhada e conversas com moradores e comerciantes. Luiz França (Missão) : não tinha agenda de campanha divulgada para o sábado.

: não tinha agenda de campanha divulgada para o sábado. Samuel Mattos (PSTU) : participou de um evento de partidos em apoio ao PSTU, em Curitiba, no período da tarde.

: participou de um evento de partidos em apoio ao PSTU, em Curitiba, no período da tarde. Tayná Miessa (UP): não divulgou agenda para o dia.

Contexto da campanha

A campanha eleitoral de 2026 teve início em 16 de agosto, quando candidatos passaram a poder pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e divulgação de propostas conforme as regras da Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro e o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro. No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo.

As informações sobre a programação dos candidatos foram publicadas pelo G1.