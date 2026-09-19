Nove cidades do Paraná liberam saque do FGTS de até R$6,2 mil por calamidade

A partir de 19 de setembro, moradores de nove cidades do Paraná podem solicitar saque de até R$6,2 mil do FGTS por calamidade.

Moradores de nove municípios do Paraná podem, a partir de sábado (19), solicitar o saque de R$ 6.220 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade em razão das tempestades que atingiram o estado, informou o G1.

Como solicitar

Conforme a Caixa Econômica Federal, a liberação pode ser solicitada pelo aplicativo FGTS. O usuário deve acessar a seção Saques e pode indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber o valor, sem custo adicional.

Requisitos e limites

É necessário possuir saldo disponível na conta do FGTS.

O beneficiário não pode ter realizado saque por motivo de calamidade nos últimos 12 meses.

O valor liberado é limitado ao saldo na conta e não pode ultrapassar R$ 6,2 mil.

O comprovante de residência deve estar em nome do beneficiário e ter sido emitido em até 120 dias antes do decreto de calamidade.

O saque por calamidade é autorizado em casos de desastres naturais que tenham atingido residências, após declaração oficial da Defesa Civil.

Outras cidades e repasse estadual

Além das nove cidades com liberação a partir do dia 19, outras 15 cidades do Paraná já tinham o benefício ativo, segundo o G1. A reportagem também informou que o estado vai repassar até R$ 50 mil para reconstrução de imóveis de pessoas vulneráveis atingidas por desastres.