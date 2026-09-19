Nove cidades do Paraná liberam saque do FGTS de até R$6,2 mil por calamidade

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Moradores de nove municípios do Paraná podem, a partir de sábado (19), solicitar o saque de R$ 6.220 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade em razão das tempestades que atingiram o estado, informou o G1.
Conforme a Caixa Econômica Federal, a liberação pode ser solicitada pelo aplicativo FGTS. O usuário deve acessar a seção Saques e pode indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber o valor, sem custo adicional.
Além das nove cidades com liberação a partir do dia 19, outras 15 cidades do Paraná já tinham o benefício ativo, segundo o G1. A reportagem também informou que o estado vai repassar até R$ 50 mil para reconstrução de imóveis de pessoas vulneráveis atingidas por desastres.