Vídeo mostra momento em que cliente flagra furto de compras em estacionamento de supermercado em Curitiba

Flagrante de furto em estacionamento de supermercado em Curitiba viraliza após condutor impedir ação suspeita de um homem em vídeo

Um episódio inusitado chamou a atenção de internautas em Curitiba nos últimos dias. Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento exato em que um cliente flagra um homem retirando produtos de dentro de seu carro, que estava estacionado nas dependências de um supermercado da capital paranaense.

As imagens foram capturadas e publicadas pelo criador de conteúdo digital Pedro Henrique, que é o proprietário do veículo abordado pelo suspeito. O registro foi divulgado na última sexta-feira (18) e rapidamente ganhou grande repercussão online.

Conforme informação divulgada pela Banda B, a publicação já soma mais de 400 mil visualizações nas redes sociais, gerando diversos comentários sobre a ousadia da ação flagrada no estacionamento do estabelecimento comercial.

O momento do flagrante

Na gravação, o proprietário do veículo relata que havia acabado de organizar todas as compras na caçamba do carro. Segundo o relato, ele se afastou do automóvel por alguns instantes apenas para fumar um cigarro e tentar desestressar, momento em que percebeu a movimentação estranha.

“Terminei de arrumar a carrada, deixei o carro bem ali. Eu vim aqui na parte de fora para fumar um cigarrinho para desestressar. O cidadão vai roubar a minha carga? É brincadeira, viu bicho?”, desabafou Pedro Henrique durante o vídeo ao notar que um homem estava mexendo em suas compras.

A abordagem e a reação do proprietário

Ao perceber a ação, Pedro Henrique se aproximou do suspeito e o confrontou imediatamente. O dono das compras exigiu que o homem devolvesse os itens que já haviam sido retirados de dentro do veículo, mantendo o controle da situação naquele instante.

“Bota no mesmo lugar de novo, cidadão. Bota no mesmo lugar de novo, cidadão”, ordenou o criador de conteúdo. Após o homem atender ao pedido e devolver os produtos para a caçamba, Pedro Henrique solicitou que ele se retirasse do local imediatamente.

Situação legal e identificação

Ainda segundo a Banda B, o homem que aparece no vídeo mexendo na carga não foi identificado oficialmente até o momento. Não há informações confirmadas sobre a identidade do suspeito que aparece nas imagens compartilhadas pelo criador de conteúdo.

A reportagem entrou em contato com o dono do veículo para verificar se a Polícia Militar foi acionada ou se algum Boletim de Ocorrência foi registrado sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação das informações originais.

Perguntas frequentes (FAQ)

Onde ocorreu o flagrante de furto?

O caso aconteceu no estacionamento de um supermercado localizado na cidade de Curitiba.

Quem gravou o vídeo?

As imagens foram feitas pelo criador de conteúdo digital Pedro Henrique, que é o dono do veículo alvo da tentativa de furto.

O suspeito foi identificado?

Não, o homem que aparece nas imagens mexendo nas compras não foi identificado oficialmente pelas autoridades.

Houve registro de boletim de ocorrência?

Até o momento da apuração da fonte, não havia confirmação sobre o registro de um boletim de ocorrência ou acionamento da polícia.

Qual a repercussão do vídeo?

O vídeo viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 400 mil visualizações, conforme dados da Banda B.