Morre Paulo Roberto Teixeira, figura central na luta histórica contra a aids no Brasil e no mundo

Paulo Roberto Teixeira, um dos maiores nomes no enfrentamento ao HIV e à aids no Brasil, faleceu deixando um legado fundamental para a saúde pública global.

O Brasil perdeu uma de suas vozes mais influentes na saúde pública. Paulo Roberto Teixeira, profissional que dedicou sua trajetória ao combate à epidemia de aids, faleceu, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Teixeira foi uma figura central desde os primeiros registros da doença no país, em 1983, quando a aids era ainda um desafio desconhecido e cercado por estigmas sociais. Sua atuação foi determinante para moldar as políticas que hoje garantem assistência e respeito aos pacientes.

O Ministério da Saúde manifestou pesar pela perda, destacando que o sanitarista foi um dos nomes fundamentais na estruturação da resposta brasileira à epidemia. Segundo a pasta, ele dedicou a vida à defesa da saúde como direito e ao acesso universal à prevenção e ao tratamento.

A construção da resposta brasileira ao HIV

Antes de se tornar referência na área, Teixeira atuava no programa de hanseníase de São Paulo. Essa experiência foi crucial, pois ele aplicou o aprendizado sobre o manejo de doenças marcadas pela exclusão para desenhar uma política de aids pautada no direito à saúde.

A estratégia brasileira, desenhada com a participação direta de Teixeira, priorizou a parceria com a sociedade civil, o respeito aos direitos humanos e o acesso gratuito a medicamentos antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quebra de patentes e o enfrentamento internacional

No ano 2000, à frente do Programa Nacional de DST/Aids, Teixeira liderou um movimento histórico ao denunciar que os preços dos medicamentos cobrados pelos laboratórios eram inviáveis para o SUS. Ele defendeu a quebra de patentes para garantir a sustentabilidade do tratamento.

Esse esforço resultou em uma articulação internacional que permitiu a produção de genéricos e a transferência de tecnologia entre países do Sul global. Em 2001, o sucesso dessa mobilização levou a Organização Mundial do Comércio a reconhecer que o direito à saúde está acima das regras de propriedade intelectual.

Liderança na OMS e a estratégia 3 by 5

O impacto do trabalho de Teixeira ultrapassou as fronteiras brasileiras. Em 2003, ele assumiu o Departamento de HIV/Aids da Organização Mundial da Saúde (OMS), onde expandiu sua visão de acesso universal para o cenário internacional.

Nesse período, ele lançou a estratégia conhecida como 3 by 5, que estabeleceu a meta ambiciosa de colocar 3 milhões de pessoas vivendo com HIV em tratamento até o final de 2005, consolidando seu papel como um dos maiores articuladores globais na luta pela vida.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o legado de Paulo Roberto Teixeira

Qual foi a principal contribuição de Paulo Roberto Teixeira no Brasil?

Ele foi protagonista na criação da primeira resposta governamental à aids em 1983, focada no direito à saúde, na prevenção e no acesso universal a medicamentos pelo SUS.

Por que ele defendeu a quebra de patentes?

Teixeira argumentava que os preços cobrados pelos laboratórios farmacêuticos tornavam inviável a manutenção do acesso universal ao tratamento, sendo necessária a produção de genéricos.

Qual foi o impacto do movimento de Teixeira na OMC?

Em 2001, a Organização Mundial do Comércio reconheceu, após pressão liderada por ele e outros, que o direito à saúde prevalece sobre as regras de propriedade intelectual.

O que foi a estratégia 3 by 5 da OMS?

Foi uma meta lançada por Teixeira em 2003, quando ele assumiu o Departamento de HIV/Aids da OMS, visando garantir tratamento para 3 milhões de pessoas até o fim de 2005.

Como o Ministério da Saúde descreveu sua atuação?

O órgão reconheceu Teixeira como um dos nomes fundamentais na resposta do país à epidemia, destacando sua dedicação aos direitos humanos e ao acesso universal à saúde.