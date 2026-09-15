Cantor paraense Davi Leão morre em Curitiba aos 40 anos

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O cantor paraense Davi de Leão Reis, conhecido como Davi Leão, morreu aos 40 anos em Curitiba (PR) neste domingo (13), segundo amigos e integrantes das bandas ouvidos pelo G1.
segundo G1, ele estava internado no Hospital das Clínicas e sofreu uma parada cardíaca após apresentar um quadro de sepse (infecção generalizada), condição diagnosticada na semana passada.
Davi Leão ganhou destaque na cena musical de Belém como vocalista das bandas Red Velvet e Quadraphonic, com apresentações em casas de pop e rock, festivais e eventos privados. Segundo o G1, o artista havia se mudado em agosto para Curitiba com a intenção de recomeçar a carreira na música.
A notícia da morte provocou comoção entre músicos, amigos e fãs, que publicaram mensagens de despedida nas redes sociais, conforme publicou o G1. O dj Dan Botelho declarou: “Uma perda para a música, para o rock e pela amizade. Davi Leão é o que espero de um músico independente de sua fama: humildade e amizade”.
O Cineclube Paraense também registrou respeito à memória do artista e afirmou, em nota citada pelo G1: “A música paraense se despede de uma de suas vozes”. Uma casa de shows de rock em Belém destacou: “Extraordinário, carismático e cheio de sonhos, Davi deixa uma marca que vai muito além da música. Ficam a saudade e a gratidão por todos os momentos que ele nos proporcionou em cima do nosso palco”, segundo G1.