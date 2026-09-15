Cantor paraense Davi Leão morre em Curitiba aos 40 anos

Ex-vocalista de Red Velvet e Quadraphonic, Davi Leão estava internado no Hospital das Clínicas após quadro de sepse; amigos confirmaram a morte, segundo o G1.

O cantor paraense Davi de Leão Reis, conhecido como Davi Leão, morreu aos 40 anos em Curitiba (PR) neste domingo (13), segundo amigos e integrantes das bandas ouvidos pelo G1.

segundo G1, ele estava internado no Hospital das Clínicas e sofreu uma parada cardíaca após apresentar um quadro de sepse (infecção generalizada), condição diagnosticada na semana passada.

Trajetória e mudança para Curitiba

Davi Leão ganhou destaque na cena musical de Belém como vocalista das bandas Red Velvet e Quadraphonic, com apresentações em casas de pop e rock, festivais e eventos privados. Segundo o G1, o artista havia se mudado em agosto para Curitiba com a intenção de recomeçar a carreira na música.

Repercussão

A notícia da morte provocou comoção entre músicos, amigos e fãs, que publicaram mensagens de despedida nas redes sociais, conforme publicou o G1. O dj Dan Botelho declarou: “Uma perda para a música, para o rock e pela amizade. Davi Leão é o que espero de um músico independente de sua fama: humildade e amizade”.

O Cineclube Paraense também registrou respeito à memória do artista e afirmou, em nota citada pelo G1: “A música paraense se despede de uma de suas vozes”. Uma casa de shows de rock em Belém destacou: “Extraordinário, carismático e cheio de sonhos, Davi deixa uma marca que vai muito além da música. Ficam a saudade e a gratidão por todos os momentos que ele nos proporcionou em cima do nosso palco”, segundo G1.