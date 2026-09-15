Temporal abre cratera em Mauá da Serra e deixa família desalojada após deslizamento de terra

Temporal provoca deslizamento de terra e deixa família desalojada em Mauá da Serra, no Norte do Paraná, após abertura de cratera em área residencial

Uma família precisou deixar a própria casa em Mauá da Serra, no Norte do Paraná, após um forte temporal ocorrido no último fim de semana provocar um deslizamento de terra. O fenômeno abriu uma cratera que comprometeu a estrutura do imóvel e forçou a saída imediata dos moradores.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a assistência social da Prefeitura de Mauá da Serra acompanha a situação e avalia a concessão de um aluguel social para auxiliar os moradores que perderam o acesso à moradia.

Vistoria técnica e medidas de segurança

Equipes da Defesa Civil de Mauá da Serra e de Apucarana realizaram uma vistoria detalhada no trecho atingido pelo deslizamento. A avaliação contou com o apoio de profissionais das áreas de engenharia e meio ambiente.

O objetivo das autoridades agora é definir as medidas necessárias para estabilizar o solo e reduzir os riscos na região. O monitoramento contínuo é essencial para garantir a segurança dos vizinhos e evitar novos incidentes causados pela instabilidade do terreno.

Impacto das chuvas no Vale do Ivaí

O caso em Mauá da Serra faz parte de um cenário mais amplo de destruição no Vale do Ivaí. Segundo relatório preliminar da Defesa Civil do Paraná, pelo menos 81 moradores foram diretamente afetados pelas condições climáticas adversas no último fim de semana.

Além de Mauá da Serra, os municípios de Ivaiporã e Jardim Alegre registraram danos significativos. Em Ivaiporã, a tempestade atingiu 50 pessoas e deixou quatro desalojadas, enquanto em Jardim Alegre o vendaval impactou 31 moradores, conforme dados do TNOnline.

Situação em outras cidades da região

A instabilidade climática também trouxe preocupação em outras áreas do estado. Na região de Maringá, o Rio Ivaí registrou uma elevação de mais de cinco metros em um intervalo de apenas 24 horas, evidenciando a intensidade do volume de chuva.

Já na cidade de Apucarana, a Defesa Civil foi acionada para atender ao menos oito ocorrências distintas. Entre os problemas relatados estão alagamentos, casos de destelhamentos e deslizamentos de terra provocados pelo excesso de umidade.

Perguntas Frequentes sobre o temporal

Por que a casa foi interditada em Mauá da Serra? A Defesa Civil interditou o imóvel devido aos danos estruturais causados por um deslizamento de terra que abriu uma cratera no terreno, gerando risco de novos desabamentos.

Onde a família desalojada está morando? No momento, os moradores estão abrigados na casa de parentes enquanto a Prefeitura de Mauá da Serra avalia a concessão de auxílio por meio do aluguel social.

Quantas pessoas foram afetadas no Vale do Ivaí? De acordo com o relatório da Defesa Civil, pelo menos 81 moradores foram afetados pelas condições climáticas apenas na região do Vale do Ivaí durante o último fim de semana.

Houve impacto em outras cidades além de Mauá da Serra? Sim, os municípios de Ivaiporã e Jardim Alegre também reportaram moradores afetados, além de Apucarana, que registrou oito ocorrências de alagamentos e destelhamentos.

Qual a situação do Rio Ivaí após as chuvas? Na região de Maringá, o Rio Ivaí apresentou uma subida de mais de cinco metros em um período de 24 horas, reflexo direto do volume de chuva registrado na região.