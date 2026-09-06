Flamengo vence o Remo em Belém sob chuva e assume a liderança provisória do Brasileirão

O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após uma vitória suada fora de casa, consolidando seu bom momento na competição nacional.

O Flamengo garantiu um resultado fundamental neste domingo (6), ao vencer o Remo por 1 a 0 no estádio Mangueirão, em Belém. A partida, válida pela 26ª rodada, foi Marcado por muita chuva e um gramado pesado, que exigiu esforço redobrado das equipes em campo.

Com o triunfo, o time carioca chegou aos 54 pontos, alcançando a liderança provisória do Brasileirão. O cenário, no entanto, ainda pode mudar, já que o Palmeiras, segundo Colorado, enfrenta o Botafogo ainda nesta rodada, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Para o Remo, o resultado foi negativo, mantendo a equipe paraense com 23 pontos, na 19ª colocação. O time continua afundado na zona de rebaixamento, enfrentando dificuldades para reagir na reta final do campeonato.

O domínio rubro-negro e o gol da vitória

Durante o primeiro tempo, o Flamengo impôs seu ritmo ofensivo, embora o Remo tenha se fechado bem na defesa. O goleiro Marcelo Rangel, do Remo, foi um dos destaques da partida, realizando intervenções importantes para evitar o gol rubro-negro em diversas oportunidades.

A insistência do time carioca foi recompensada aos 19 minutos do segundo tempo. Após jogada iniciada por Giorgian de Arrascaeta, a bola chegou a Samuel Lino, que invadiu a área e finalizou com um toque de biquinho no canto esquerdo, definindo o placar final.

Outros resultados da rodada

A tarde de domingo também contou com outros confrontos importantes. O Santos venceu o Internacional por 3 a 2, em um jogo movimentado no Beira-Rio. Com dois gols de Gabriel Barbosa e um de Christian Oliva, o Peixe se afastou do Z-4, enquanto o Colorado permanece em situação delicada.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, com gols de Matheus Pereira e Lucas Romero. Com a vitória, a Raposa subiu para a sexta posição, mantendo-se na disputa direta por uma vaga na Libertadores.

Perguntas Frequentes

Qual foi o placar de Remo e Flamengo? O Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Samuel Lino.

O Flamengo já é o campeão do turno? Não, o time assumiu apenas a liderança provisória, aguardando o resultado do jogo do Palmeiras.

Qual a situação do Remo no Brasileirão? O Remo segue na 19ª posição, ocupando a zona de rebaixamento com 23 pontos.

Como foi o desempenho do Santos contra o Internacional? O Santos venceu por 3 a 2, em Porto Alegre, com dois gols de Gabigol e um de Christian Oliva.

O Cruzeiro ainda tem chances de Libertadores? Sim, com a vitória sobre o Athletico-PR, o Cruzeiro chegou aos 42 pontos e se mantém na cola do G-5.