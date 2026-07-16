Casa do Estudante de Curitiba abre seleção para novos moradores

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
A Fundação Casa do Estudante Universitário do Paraná (FCEU) abriu as inscrições para o processo seletivo de novos moradores. A instituição, que tem 77 anos de história, oferece moradia estudantil no Centro de Curitiba, na Rua Luiz Leão, nº 451, ao lado do Passeio Público.
O espaço possui aluguel de cerca de R$ 400 e é uma alternativa para estudantes que não têm condições financeiras de pagar um aluguel convencional na cidade.
A FCEU é uma instituição civil de caráter beneficente e personalidade jurídica de direito privado. Ou seja, ela é mantida financeira e administrativamente pelos próprios moradores.
A casa se mantém por meio de trabalho voluntário, contribuições mensais dos beneficiários e do retorno financeiro obtido com a locação de espaços internos, como hospedagens e salões para eventos.
Para concorrer a uma vaga na Casa do Estudante, os candidatos devem cumprir alguns critérios obrigatórios. É necessário ser proveniente do interior do Paraná, da Região Metropolitana de Curitiba, de outros estados ou até de outros países. É proibida a participação de estudantes que tenham os pais residindo em Curitiba.
Além disso, os candidatos devem:
O edital reforça que estudantes matriculados em cursos de educação a distância (EAD), mesmo na modalidade semipresencial, não podem participar do processo seletivo.
O processo seletivo será dividido em duas etapas principais. A primeira consistirá na análise da documentação enviada pelos candidatos e a segunda, na realização de entrevistas presenciais.
Todos os detalhes, incluindo o cronograma completo, o edital oficial e o link para o formulário de inscrição, estão disponíveis no site oficial da instituição.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track