Casa do Estudante de Curitiba abre seleção para novos moradores

A Fundação Casa do Estudante Universitário do Paraná (FCEU) abriu as inscrições para o processo seletivo de novos moradores. A instituição, que tem 77 anos de história, oferece moradia estudantil no Centro de Curitiba, na Rua Luiz Leão, nº 451, ao lado do Passeio Público.

O espaço possui aluguel de cerca de R$ 400 e é uma alternativa para estudantes que não têm condições financeiras de pagar um aluguel convencional na cidade.

A FCEU é uma instituição civil de caráter beneficente e personalidade jurídica de direito privado. Ou seja, ela é mantida financeira e administrativamente pelos próprios moradores.

A casa se mantém por meio de trabalho voluntário, contribuições mensais dos beneficiários e do retorno financeiro obtido com a locação de espaços internos, como hospedagens e salões para eventos.

Para concorrer a uma vaga na Casa do Estudante, os candidatos devem cumprir alguns critérios obrigatórios. É necessário ser proveniente do interior do Paraná, da Região Metropolitana de Curitiba, de outros estados ou até de outros países. É proibida a participação de estudantes que tenham os pais residindo em Curitiba.

Além disso, os candidatos devem:

comprovar carência de recursos próprios ou de patrocinadores para adquirir ou alugar um imóvel na capital;

estar em situação de fragilidade socioeconômica comprovada, com renda per capita inferior a dois salários mínimos e meio;

possuir vínculo acadêmico ativo na modalidade presencial em Curitiba, seja em cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado ou pré-vestibular;

ter fonte de renda compatível com as contribuições mensais da FCEU;

não possuir dívidas ativas com a Fundação, caso sejam ex-moradores ou ex-hóspedes.

O edital reforça que estudantes matriculados em cursos de educação a distância (EAD), mesmo na modalidade semipresencial, não podem participar do processo seletivo.

Processo de seleção da Casa do Estudante

O processo seletivo será dividido em duas etapas principais. A primeira consistirá na análise da documentação enviada pelos candidatos e a segunda, na realização de entrevistas presenciais.

Todos os detalhes, incluindo o cronograma completo, o edital oficial e o link para o formulário de inscrição, estão disponíveis no site oficial da instituição.