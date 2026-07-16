veja como baixar o sistema operacional e conhecer a nova Siri AI

O iOS 27 também ampliou o uso de inteligência artificial em aplicativos como Mail, Safari, Fotos, Notas, Calendário e Senhas. Neste último, o sistema passa a alertar automaticamente quando uma senha for comprometida e sugere sua substituição. Com isso, a IA consegue resumir textos, revisar conteúdos, reescrever mensagens em diferentes estilos e sugerir ações automaticamente.